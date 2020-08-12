Замглавы районной администрации в Колпино задержан по подозрению в получении взятки в полмиллиона
Сотрудники экономической полиции Петербурга 12 августа задержали по подозрению в получении взятки замглавы колпинской администрации Алексея Жукова. По предварительной информации, ему вменяется получение взятки.
Как стало известно «Фонтанке», чиновника, который в районе отвечает за благоустройство, ЖКХ и дороги, взяли сотрудники полиции Петербурга после того, как ему вручили конверт в машине.
По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей якобы за благосклонность при заключении контрактов на уборку.
В пресс-службе администрации района пока не смогли прокомментировать ситуацию. Дозвониться до Жукова «Фонтанке» не удалось.
Сегодня же стало известно о том, что 11 августа следственный комитет и оперативники экономического управления полицейского главка провели обыски в Госстройнадзоре Петербурга. Следственные действия прошли в рамках дела о «посредничестве во взятке», возбужденного в отношении петербурженки, действующей в интересах одной из строительных организаций Санкт-Петербурга. В рамках дела были задержаны начальник отдела надзора за специальными видами работ Виталий Пономарёв и начальник сектора санитарного надзора того же отдела Светлана Соловьёва. В самом деле речь идет о взятке в 8 млн рублей за 2018 — 2019 годах за невыявление ими нарушений при проведении проверки объекта капитального строительства в Невском районе.