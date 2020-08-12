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12.08.2020 19:13
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Замглавы районной администрации в Колпино задержан по подозрению в получении взятки в полмиллиона

Сотрудники экономической полиции Петербурга 12 августа задержали по подозрению в получении взятки замглавы колпинской администрации Алексея Жукова. По предварительной информации, ему вменяется получение взятки.

Как стало известно «Фонтанке», чиновника, который в районе отвечает за благоустройство, ЖКХ и дороги, взяли сотрудники полиции Петербурга после того, как ему вручили конверт в машине.

По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей якобы за благосклонность при заключении контрактов на уборку.

В пресс-службе администрации района пока не смогли прокомментировать ситуацию. Дозвониться до Жукова «Фонтанке» не удалось.

Сегодня же стало известно о том, что 11 августа следственный комитет и оперативники экономического управления полицейского главка провели обыски в Госстройнадзоре Петербурга. Следственные действия прошли в рамках дела о «посредничестве во взятке», возбужденного в отношении петербурженки, действующей в интересах одной из строительных организаций Санкт-Петербурга. В рамках дела были задержаны начальник отдела надзора за специальными видами работ Виталий Пономарёв и начальник сектора санитарного надзора того же отдела Светлана Соловьёва. В самом деле речь идет о взятке в 8 млн рублей за 2018 — 2019 годах за невыявление ими нарушений при проведении проверки объекта капитального строительства в Невском районе.

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Комментарии (3)

blackwoodspb
Как то уже обыденно звучит. Значит машина по противодействию коррупции,включенная Плугиным, уже работает на полную мощность
Danik
Сколько??? Это взятка? Это просто сувенир. Ни на что же дельное этой суммы не хватит?! Даже смешно читать. Там млрдами ворочают, а тут мелочь просто. Это не дача на Мальдивах и даже не ренч ровер.
teodor
Вот новость, у нас в любой администрации можно любого брать, а уж в Смольном)))
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