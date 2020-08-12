Замглавы районной администрации в Колпино задержан по подозрению в получении взятки в полмиллиона

Сотрудники экономической полиции Петербурга 12 августа задержали по подозрению в получении взятки замглавы колпинской администрации Алексея Жукова. По предварительной информации, ему вменяется получение взятки.



Как стало известно «Фонтанке», чиновника, который в районе отвечает за благоустройство, ЖКХ и дороги, взяли сотрудники полиции Петербурга после того, как ему вручили конверт в машине.



По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей якобы за благосклонность при заключении контрактов на уборку.

