В Госстройнадзор зашли по взяткам за лояльность прошлых лет. Задержаны двое чиновников

Фото: Иван Водопьянов/«Коммерсантъ»

Следственный комитет и оперативники экономического управления полицейского главка зашли в Госстройнадзор с обыском по делу о получении взятки. Деньги шли от застройщика в 2018 и 2019 годах, полагают в следствии.

По данным 47news, вечером 11 августа в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга на улице Зодчего Росси зашли с обыском сотрудники экономического Управления полицейского главка и следователь городского Следственного комитета. Оперативники заглянули в кабинеты начальника отдела надзора за специальными видами работ Виталия Пономарёва и начальника сектора санитарного надзора того же отдела Светланы Соловьёвой. Мероприятия прошли в рамках возбуждённого тем же днём уголовного дела по статье «Получение крупной взятки в составе группы». К двум часам ночи оба были процессуально задержаны на двое суток.

По предварительной версии следствия, в 2018 и 2019 годах в сторону чиновников ушли 7,8 млн рублей, в том числе 2,5 млн безналичным расчётом. Последний транш в размере 400 тысяч рублей был передан посредником примерно полторы недели назад. Часть денег, по версии СК, поступило от компании «СК Монолит». Вознаграждение якобы предназначалось за лояльное отношение при проверке объекта капитального строительства, невыявление нарушений, а также за подписание акта итоговой проверки. По данным 47news, под объектом капстроительства подразумевается 15-этажный жилой дом на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе города. Застройщик позиционирует жильё как апартаменты класса «Комфорт+». Как сообщили в отделе продаж «СК Монолит», первый корпус сдан и введён в эксплуатацию в мае нынешнего года. Также 11 августа СК возбудил уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». По нему проходит подозреваемой некая Ольга. Как говорят, на строительном рынке она известна как человек, умеющий договариваться с контролирующими органами. Скорее всего, последний транш она передавала уже подконтрольно.

Любопытно, что площадка, где работает СК «Монолит», была связана с предпринимателем Владимиром Артеевым, чей брат в 2012–2013 годах был главой комитета по строительству. Аффилированную с Артеевым-коммерсантом компанию-застройщика атаковали кредиторы, а сам он на некоторое время попал под арест по делу о недостроенной школе искусств на Туристской улице. В 2017 году участок перешёл «СК Монолит». Гендиректор «СК Монолит» Анна Евдокимова в телефонном разговоре с 47news не стала отвечать на вопросы. В Госстройнадзоре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Отметим, что в январе 2019 года должность временно исполняющего обязанности начальника занял Вячеслав Захаров. Перед этим кресло оставил Евгений Ким. Произошло это вскоре после визита в ведомство силовиков.