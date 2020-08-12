Главы МИД России и Финляндии обсудили возможные сроки открытия границы

Сергей Лавров и Пекка Хаависто «обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учетом введенных ограничений на ее пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», следует из сообщения внешнеполитического ведомства РФ.

Ситуацию с коронавирусом и двустороннее сотрудничество обсудили по телефону 12 августа главы МИД России и Финляндии.

Несмотря на то что Финляндия не является членом НАТО, Лавров не упустил возможности в очередной раз заявить о «деструктивном характере деятельности» Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря, о чём сообщила пресс-служба МИДа РФ.

Финляндию по-прежнему очень заботит Арктика и «возможность сотрудничества в период председательства в Российском Арктическом совете и сопредседательства в Баренцевом региональном совете Финляндии», а также снижение выбросов углерода, говорится в заявлении финского министерства иностранных дел.

Также главы МИД обсудили отношения между Европейским союзом и Россией, конфликт на Украине и то, как РФ и Суоми будут праздновать столетие установления дипломатических отношений (31 декабря 2020 года).

Напомним, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.