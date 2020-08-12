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12.08.2020 18:05
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Путин и Макрон поговорили о протестах в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в сообщении, другие подробности не приводятся.

В Белоруссии после прошедших выборов уже три дня продолжаются акции протеста. Лукашенко до этого назвал протестующих «овцами», которыми руководят из других стран, а 12 августа днём президент Белоруссии провел совещание по протестам, на котором заявил о важности защиты государства и безопасности граждан.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
....... вчерашний визит из Германии, я так понимаю, остался за кадром .... некоторые вещи требуют тишины ....
teodor
А про протесты во Франции почему не поговорили?
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