Путин и Макрон поговорили о протестах в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в сообщении, другие подробности не приводятся.
В Белоруссии после прошедших выборов уже три дня продолжаются акции протеста. Лукашенко до этого назвал протестующих «овцами», которыми руководят из других стран, а 12 августа днём президент Белоруссии провел совещание по протестам, на котором заявил о важности защиты государства и безопасности граждан.