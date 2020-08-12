СМИ: В Белоруссии задержали вчерашнего милиционера. Он заявил, что «милиция с народом»

Капитана белорусской милиции, который не смог совмещать работу в органах и разгон демонстрантов, задержали и готовятся судить. Об этом 12 августа рассказал журналист Алексей Гусев.



«Как мне только что сообщили мои источники из Новополоцка, «его задержали, он сидит», — пишет Гусев в Facebook. — С 10 до 12 часов должен был состояться суд, но пока никто ничего не знает, и даже супруга не в курсе, по какой статье его пытаются обвинить».

Капитан Егор Емельянов сообщил о своём увольнении накануне через Instagram. Он написал, что окончены 17 лет службы и совесть чиста. «Милиция с народом…» — дописал он. В разговоре с TJ Емельянов добавил, что уйти из органов подумывал несколько лет, но веских причин не было. Теперь же он не хочет «проливать кровь простых людей, которые хотят правды».