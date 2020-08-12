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12.08.2020 14:14
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СМИ: В Белоруссии задержали вчерашнего милиционера. Он заявил, что «милиция с народом»

Капитана белорусской милиции, который не смог совмещать работу в органах и разгон демонстрантов, задержали и готовятся судить. Об этом 12 августа рассказал журналист Алексей Гусев.

«Как мне только что сообщили мои источники из Новополоцка, «его задержали, он сидит», — пишет Гусев в Facebook. — С 10 до 12 часов должен был состояться суд, но пока никто ничего не знает, и даже супруга не в курсе, по какой статье его пытаются обвинить».

Капитан Егор Емельянов сообщил о своём увольнении накануне через Instagram. Он написал, что окончены 17 лет службы и совесть чиста. «Милиция с народом…» — дописал он. В разговоре с TJ Емельянов добавил, что уйти из органов подумывал несколько лет, но веских причин не было. Теперь же он не хочет «проливать кровь простых людей, которые хотят правды».

Вечером 9 августа после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Демонстранты выходят на улицы каждый вечер. Толпу разгоняют резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и водомётами, задерживают тысячами.

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Комментарии (16)

change_it
Есть же честные офицеры. Респект.
Kira13
" .. после выборов президента Белоруссии.. " , Фонтанка, ну как так, вы хоть смотрите что пишите, давно уже Беларусь, да это кажется мелочью, но самих беларусов с этого обычно аж трясëт, не надо так, выж не какая-то жëлтая пресса чтоб такие тупые ошибки делать.
260569221
Ахах... смешно... коль вы с народом, тогда зачем их бить???? Маразм
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