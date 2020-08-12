Игрок «Барселоны» заболел коронавирусом

Футбольный клуб «Барселона» сообщил о первом заразившемся коронавирусом игроке команды. В пресс-службе каталонцев в среду, 12 августа, подчеркнули, что COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.
Это Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренд.
Заболевший игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.
Отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые сегодня должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится 14 августа.
Ранее положительный случай коронавируса был обнаружен в другой испанской команде — «Валенсии». Футбольный клуб «Зенит» также заявил об одном заболевшем.