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12.08.2020 13:24
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Игрок «Барселоны» заболел коронавирусом

Футбольный клуб «Барселона» сообщил о первом заразившемся коронавирусом игроке команды. В пресс-службе каталонцев в среду, 12 августа, подчеркнули, что COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.

Это Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренд.

Заболевший игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

Отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые сегодня должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится 14 августа.

Ранее положительный случай коронавируса был обнаружен в другой испанской команде — «Валенсии». Футбольный клуб «Зенит» также заявил об одном заболевшем.

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