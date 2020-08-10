«Зенит»: Зараженный коронавирусом футболист не контактировал с другими игроками и персоналом

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал «Фонтанке» информацию о первом в команде футболисте, заболевшем коронавирусом. Как подчеркнули в пресс-службе, игрок (его имя не называется) был своевременно изолирован.



«После сезона во время кратковременного отпуска при очередной сдаче теста на коронавирус был зарегистрирован один положительный случай среди игроков команды. Клуб своевременно оповестил региональный Роспотребнадзор о единичном случае заражения. Футболист не контактировал с другими игроками и персоналом, не принимал участия в тренировочных сборах и тренировках. Сейчас игроку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Игроки и персонал команды находятся под постоянным медицинским наблюдением и регулярно проходят лабораторные тестирования для оперативной диагностики и принятия своевременных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в пресс-службе «Зенита».