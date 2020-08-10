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10.08.2020 10:10
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В «Зените» выявлен первый случай коронавируса

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о первом положительном случае коронавируса в команде.

«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак 10 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее появлялись сообщения, что в «Зените» выявлено сразу несколько положительных случаев коронавируса, однако клуб не подтвердил эту информацию.

Во вторник в стартовом туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ротором».

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