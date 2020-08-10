В «Зените» выявлен первый случай коронавируса

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о первом положительном случае коронавируса в команде.



«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак 10 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее появлялись сообщения, что в «Зените» выявлено сразу несколько положительных случаев коронавируса, однако клуб не подтвердил эту информацию.