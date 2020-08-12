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12.08.2020 12:25
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Владелец «Спартака» передумал снимать клуб и с чемпионата РПЛ

Сайт «Спартака» 12 августа опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна, красно-белые продолжат выступление в сезоне.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей, — говорится в заявлении Федуна. — Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!»

Напомним, после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата из-за судейства.

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Комментарии (14)

муматор
поставьте для него песню "Что ж ты, фраер, сдал назад.".
prosto262130721
Наверное, планировался заголовок "Владелец «Спартака» передумал снимать клуб из чемпионата РПЛ".)
Но потом что-то пошло не так.©
prosto262130721
Зачем в заголовке союз "и", Ф-ка?
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