Владелец «Спартака» передумал снимать клуб и с чемпионата РПЛ

Сайт «Спартака» 12 августа опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна, красно-белые продолжат выступление в сезоне.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей, — говорится в заявлении Федуна. — Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!