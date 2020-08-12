Владелец «Спартака» передумал снимать клуб и с чемпионата РПЛ

Сайт «Спартака» 12 августа опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна, красно-белые продолжат выступление в сезоне.
«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей, — говорится в заявлении Федуна. — Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.
Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!
Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.
Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!»
Напомним, после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата из-за судейства.