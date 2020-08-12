Охранник из кафе в Обухово после стрельбы в голову посетителя не смог спрятаться от полиции. На работе его могут не ждать

Четыре дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать меткого и быстрого сотрудника кафе в Невском районе Петербурга после стрельбы по посетителю. Он обходил стороной родную квартиру, но не избежал перспективы отметить день рождения в изоляторе.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, предполагаемого стрелка задержали накануне около двух часов ночи на проспекте Косыгина. Он приехал из Дагестана и в Петербурге обосновался на Лесной. В кафе узбекской кухни в Обухово устроился неофициально, покой заведения охранял пистолетом «Гроза-051». Его нашли при личном досмотре, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.