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12.08.2020 10:34
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Охранник из кафе в Обухово после стрельбы в голову посетителя не смог спрятаться от полиции. На работе его могут не ждать

Четыре дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать меткого и быстрого сотрудника кафе в Невском районе Петербурга после стрельбы по посетителю. Он обходил стороной родную квартиру, но не избежал перспективы отметить день рождения в изоляторе.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, предполагаемого стрелка задержали накануне около двух часов ночи на проспекте Косыгина. Он приехал из Дагестана и в Петербурге обосновался на Лесной. В кафе узбекской кухни в Обухово устроился неофициально, покой заведения охранял пистолетом «Гроза-051». Его нашли при личном досмотре, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Не исключено, что из этого же оружия в минувшую субботу мужчина выстрелил в голову посетителю. Пострадавшего госпитализировали, стрелок прыгнул в такси и уехал.

Объясняться с полицейскими охраннику предстоит по делу о покушении на убийство. Пока он задержан на двое суток, в ближайшем будущем вероятен изолятор. В конце августа мужчине исполняется 28 лет.

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Комментарии (7)

Obseerv
И конечно же -лицензия на "травмат", выданная в Дагестане, имеется! А посетитель пытался ударить охранника тупым твёрдым предметом, и тот в порядке самообороны...
А если серьёзно - то оружие с собой у тех, кто имеет разрешение, не должно быть ВСЕГДА с собой! И прежде чем применять его - владелец должен СТО РАЗ подумать! А вот служебное оружие - должно применяться, если полицейским угрожают и пытаются нанести повреждения! Надоел уже бардак со стрельбой!
Димьян Бесс
Стыдно не знать города о котором пишешь. Какое Обухово???? Кафе на Бульваре Красных зорь у метро Ломоносовская
syshsun
Всех не пересажаешь,там уже очередь стоит на его место и у всех "Гроза".
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