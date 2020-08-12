Охранник из кафе в Обухово после стрельбы в голову посетителя не смог спрятаться от полиции. На работе его могут не ждать
Четыре дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать меткого и быстрого сотрудника кафе в Невском районе Петербурга после стрельбы по посетителю. Он обходил стороной родную квартиру, но не избежал перспективы отметить день рождения в изоляторе.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, предполагаемого стрелка задержали накануне около двух часов ночи на проспекте Косыгина. Он приехал из Дагестана и в Петербурге обосновался на Лесной. В кафе узбекской кухни в Обухово устроился неофициально, покой заведения охранял пистолетом «Гроза-051». Его нашли при личном досмотре, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Не исключено, что из этого же оружия в минувшую субботу мужчина выстрелил в голову посетителю. Пострадавшего госпитализировали, стрелок прыгнул в такси и уехал.
Объясняться с полицейскими охраннику предстоит по делу о покушении на убийство. Пока он задержан на двое суток, в ближайшем будущем вероятен изолятор. В конце августа мужчине исполняется 28 лет.