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09.08.2020 11:17
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В Обухово охранник кафе пытался застрелить посетителя. Пуля попала в голову

Уголовное дело по статье «покушение на убийство» возбуждено Следственным комитетом в Невском районе Петербурга после ночной стрельбы у кафе. Охранник успел прыгнуть в такси.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, конфликт между уроженцем Дагестана, который работает охранником в кафе на бульваре Красных Зорь, дом 8, и посетителем заведения произошел около пяти утра накануне. Сотрудник кафе узбекской кухни выстрелил в голову 29-летнему мужчине, сел в коричневый Hyundai и скрылся. Номер машины такси устанавливается.

Пострадавший уроженец Узбекистана, у которого в Петербурге нет регистрации, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Известно, что в конфликте участвовал еще один человек, пока его данные не установлены.

Как сообщили в ГУ МВД региона, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Виновника ищут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Karl_Ivanovich
Буратино против Пиноккио....
iphonedimona
Кто эти люди со светлыми головами и чистыми руками, которые позволяют "уроженцам" работать охранниками и иметь доступ к оружию? Про "уроженцев" только что написал комментарий - это организованное вооруженное бандподполье.
Fjfef
Не скучное кафе, конкурсы интересные, персонал приветливый))))...... интересно как кухня)))))
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