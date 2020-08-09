В Обухово охранник кафе пытался застрелить посетителя. Пуля попала в голову

Уголовное дело по статье «покушение на убийство» возбуждено Следственным комитетом в Невском районе Петербурга после ночной стрельбы у кафе. Охранник успел прыгнуть в такси.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, конфликт между уроженцем Дагестана, который работает охранником в кафе на бульваре Красных Зорь, дом 8, и посетителем заведения произошел около пяти утра накануне. Сотрудник кафе узбекской кухни выстрелил в голову 29-летнему мужчине, сел в коричневый Hyundai и скрылся. Номер машины такси устанавливается.

