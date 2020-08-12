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12.08.2020 09:05
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Полицейские в Петербурге застрелили во время задержания мужчину, в машине которого нашли оружие. Ранее он был судим за участие в бандформированиях

Следственный комитет проводит проверку законности применения оружия нарядом патрульно-постовой службы полиции во время задержания сбежавшего водителя во Фрунзенском районе.

Как стало известно «Фонтанке», 12 августа около 5 утра у дома 66 по Боровой улице наряд ППС остановил «девятку», которая ехала без включенных фар. Полицейские осмотрели машину и нашли под капотом сверток, завернутый в полиэтилен. В этот момент водитель ударил крышкой капота 44-летнего замкомвзвода майора полиции по голове и побежал во дворы. Там его у дома 58 догнал 27-летний младший лейтенант. Мужчина накинулся на него и попытался отнять табельный пистолет. Лейтенант выстрелил трижды в беглеца.

От полученных ранений мужчина скончался.

Полицейские установили личность погибшего — им оказался 28-летний уроженец Республики Дагестан, который ранее был судим за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. В свертке, из-за которого он бросился бежать, эксперты нашли два обреза: охотничьего ружья и винтовки Мосина.

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Комментарии (6)

michailPotapov
Рафик нивчем не виноват
Wert
Дато Туташхия?
DEMOMON
Прекрасная новость с утра пораньше!
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