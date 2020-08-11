В Белоруссии отпустили спецкора «Медузы» Солопова. Посол РФ в Минске прогнозирует, что всех журналистов освободят до конца дня
Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержала белорусская милиция, разгонявшая акции протеста в Минске, освобожден и уже едет к российской границе. Об этом 11 августа издание сообщает со ссылкой на посольство РФ.
Ранее журналиста выпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске, а затем передали сотрудникам диппредставительства.
По информации «Медузы», при задержании Солопова избили, у него лёгкая черепно-мозговая травма. Он обратится за медицинской помощью по возвращению в Москву. Его освобождения добивался адвокат «Правозащиты Открытки» Антон Гашинский.
Издание напомнило, что спецкор работал в Минске по заданию редакции, его задачей было освещение президентских выборов в Белоруссии. Он был задержан в ночь на 10 августа в центре протестующей столицы, после чего связь с ним пропала примерно на 43 часа.
«Медуза» также пишет, что всего с 4 по 11 августа, по данным Белорусской ассоциации журналистов, были задержаны порядка 50 сотрудников различных СМИ. Издание приводит их поимённый список. Некоторые из них до сих пор не найдены.
В защиту задержанных корреспондентов накануне выступили РБК, «Ведомости», «Коммерсант» и другие, осудив применение силы в отношении журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, сказала, что бить их дубинками по голове — «это не по-братски».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Дмитрия Мезенцева в Минске 11 августа, МВД Белоруссии оказывает содействие в освобождении журналистов. Всех их могут отпустить уже сегодня вечером, пишет агентство со ссылкой на дипломата в своём Telegram-канале.