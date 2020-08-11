В Белоруссии отпустили спецкора «Медузы» Солопова. Посол РФ в Минске прогнозирует, что всех журналистов освободят до конца дня

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержала белорусская милиция, разгонявшая акции протеста в Минске, освобожден и уже едет к российской границе. Об этом 11 августа издание сообщает со ссылкой на посольство РФ.

Ранее журналиста выпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске, а затем передали сотрудникам диппредставительства.

По информации «Медузы», при задержании Солопова избили, у него лёгкая черепно-мозговая травма. Он обратится за медицинской помощью по возвращению в Москву. Его освобождения добивался адвокат «Правозащиты Открытки» Антон Гашинский.