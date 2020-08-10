FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +16
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 16:15
8
Печать

Захарова о задержании российских журналистов: Дубинками по голове — это не по-братски

Многие российские журналисты заранее, по всем правилам, запросили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии. Об этом 10 августа заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — подчеркнула она.

Захарова возмутилась «непропорциональными действиями силовиков» республики в отношении российских граждан.

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/maria.zakharova.167
Фото: скриншот с https://www.facebook.com/maria.zakharova.167

Среди пострадавших в результате разгона протестующих в Минске и среди задержанных оказались российские журналисты, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Российское медийное сообщество обеспокоено судьбой военкора Семена Пегова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

McGillavry
Бросаться на людей, ломать им ноги, а потом сажать в тюрьму — это, следовательно, в порядке вещей.
Mikle776
ну коль аккредитацию человеку не дали, значит он не журналист и следовательно его нахождение на несогласованном митинге противозаконно.... мне ли объяснять Захаровой, что делают с гражданами на несогласованных митингах наши космонавты?
Кстати, посмотрел хронику как Высоцкого хоронили. Милиции было много, НО все в белых рубашках, без каких либо дубинок и тп. А ведь акция была несогласованна и хоронили не заслуженного или народного артиста СССР. И в голове вопрос - а что было бы, если хоронили сейчас?
kоt-obormot
Бульбан через месяцок я думаю еще запросит денег у Россиян безвозвратных. Ну а чо? Потом своим фальсификатом пальмовомолочным расплатится по тройной цене.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний