Захарова о задержании российских журналистов: Дубинками по голове — это не по-братски

Многие российские журналисты заранее, по всем правилам, запросили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии. Об этом 10 августа заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — подчеркнула она.



Захарова возмутилась «непропорциональными действиями силовиков» республики в отношении российских граждан.