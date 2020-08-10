Захарова о задержании российских журналистов: Дубинками по голове — это не по-братски
Многие российские журналисты заранее, по всем правилам, запросили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии. Об этом 10 августа заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — подчеркнула она.
Захарова возмутилась «непропорциональными действиями силовиков» республики в отношении российских граждан.
Среди пострадавших в результате разгона протестующих в Минске и среди задержанных оказались российские журналисты, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Российское медийное сообщество обеспокоено судьбой военкора Семена Пегова.