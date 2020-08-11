В Минске закрыли несколько станций метро
Несколько станций метро в Минске закрыты вечером 11 августа, поезда проходят их без остановок, передает РИА Новости
Закрыты станции «Немига», «Купаловская», «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская» красной ветки и «Октябрьская», «Площадь Ленина» — синей. Накануне вечером часть станций метрополитена Минска также были закрыты.
Напомним, власти Белоруссии стянули значительные силы к стеле «Минск — город-герой» в центре столицы, на улицах Минска замечена военная техника.
Tyt.by сообщает, что начались проблемы с мобильным Интернетом в центре Минска у всех трёх мобильных операторов. На плохую связь жалуются также в Бресте и Жлобине. Телеграм-канал NEXTA пишет, что мобильный Интернет пропал во всех областных центрах страны полностью.
9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.