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11.08.2020 18:31
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Генерал-лейтенант Плугин наградил петербуржца, задержавшего вора, и пригласил на службу в МВД

Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично поблагодарил 24-летнего Никиту Калашникова, который помог задержать вора в Кировском районе. Почётную грамоту и часы молодому человеку вручили в торжественной обстановке 11 августа, а руководитель главка обратился к герою в режиме видеоконференции.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

27 июля Никита отмечал свой день рождения, когда заметил, как кто-то пытается вскрыть дверь квартиры на улице Солдата Корзуна. Петербуржец не оставил это без внимания и погнался за вором, выбив у него нож. После этого Калашников с приятелями схватили преступника и удерживали его до прибытия полиции.

В 2020 году герой этой истории окончил Российский государственный университет правосудия. Зная о полученной профессии Никиты, Роман Плугин предложил ему рассмотреть возможность поступить на службу в органы внутренних дел нашего региона.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (3)

PROM
Нехватка кадров, берут всех
260578211
Молодец Калашников, хотя зря рисковал жизнью.
hal9000
А вор наверно тоже когда то однажды был не вором и задержал вора..ему также дали грамоту и часы,предложили работу в органах за зарплату 30 тыщ минус подоходный 13% итого 26 тыщ на рыло чистыми..он подумал посидел и решил нафиг лучше я буду квартиры обносить..
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