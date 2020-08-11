Генерал-лейтенант Плугин наградил петербуржца, задержавшего вора, и пригласил на службу в МВД
Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично поблагодарил 24-летнего Никиту Калашникова, который помог задержать вора в Кировском районе. Почётную грамоту и часы молодому человеку вручили в торжественной обстановке 11 августа, а руководитель главка обратился к герою в режиме видеоконференции.
27 июля Никита отмечал свой день рождения, когда заметил, как кто-то пытается вскрыть дверь квартиры на улице Солдата Корзуна. Петербуржец не оставил это без внимания и погнался за вором, выбив у него нож. После этого Калашников с приятелями схватили преступника и удерживали его до прибытия полиции.
В 2020 году герой этой истории окончил Российский государственный университет правосудия. Зная о полученной профессии Никиты, Роман Плугин предложил ему рассмотреть возможность поступить на службу в органы внутренних дел нашего региона.