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11.08.2020 15:37
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Белорусский ЦИК принял жалобу Тихановской на результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла жалобу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на результаты президентских выборов в стране. Об этом 11 августа со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Жалоба Тихановской зарегистрирована», — сказал собеседник агентства.

Ранее белорусский ЦИК объявил результаты президентских выборов, согласно которым действующий глава страны Александр Лукашенко получил 80,08%, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. Штаб последней заявил, что не признаёт итоги голосования и готов к долговременному протесту.

После этого в Белоруссии начались массовые акции несогласия, в ходе которых пострадали десятки граждан, а тысячи были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В КГБ страны заявили, что на соперницу Лукашенко готовилось покушение. Вскоре стало известно, что Тихановская отправилась в Литву. О своём решении она рассказала позже. Затем в Сети появилось видео, где Тихановская с листа читает обращение к соотечественникам, в котором просит больше не выходить на протестные акции.

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