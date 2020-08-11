Белорусский ЦИК принял жалобу Тихановской на результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла жалобу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на результаты президентских выборов в стране. Об этом 11 августа со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Жалоба Тихановской зарегистрирована», — сказал собеседник агентства.

Ранее белорусский ЦИК объявил результаты президентских выборов, согласно которым действующий глава страны Александр Лукашенко получил 80,08%, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. Штаб последней заявил, что не признаёт итоги голосования и готов к долговременному протесту.