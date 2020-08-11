FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 13:13
2
Печать

В Петербурге врачи жалуются на задержку путинских надбавок. Смольный говорит, что всё будет

Петербургские медики рассказали «Фонтанке» о том, что до сих пор ждут коронавирусных доплат за июль. По их словам, обычно они приходили вместе с авансом — за май в мае, за июнь — в июне. А в июле их попросили подождать августа, и денег до сих пор нет. В Смольном говорят, что скоро всё изменится. Но причин не объясняют.

«В городе ещё за июль никому ничего не заплатили по всем этим постановлениям, сказали, что теперь в августе, — рассказала «Фонтанке» медсестра Александровской больницы. — Обычно они приходили в аванс — это 25 числа. Вот за июль мы их ждали и не дождались».

«Нам президентскую надбавку за июль тоже еще не дали. В мае за май перечислили 15-го. В июне за июнь — 26-го. В июле не было. Ждем», — подтвердила медсестра Покровской больницы.

В Комздраве «Фонтанке» заявили, что в этот раз выплата за июль будет вместе с зарплатой — к 15 августа. Деньги есть. Но почему изменили порядок — пояснить не смогли.

Еще в апреле на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч. Напомним, что до конца года правительство перечислит регионам еще 15 млрд рублей для выплат медикам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
"почему изменили порядок" покрутить несколько ярдов на своих счетах пусть и не долго, что тут надо пояснять?
Mozg
Кто путинскую вакцину колоть откажется, вообще зарплаты не получит!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний