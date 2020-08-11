В Петербурге врачи жалуются на задержку путинских надбавок. Смольный говорит, что всё будет
Петербургские медики рассказали «Фонтанке» о том, что до сих пор ждут коронавирусных доплат за июль. По их словам, обычно они приходили вместе с авансом — за май в мае, за июнь — в июне. А в июле их попросили подождать августа, и денег до сих пор нет. В Смольном говорят, что скоро всё изменится. Но причин не объясняют.
«В городе ещё за июль никому ничего не заплатили по всем этим постановлениям, сказали, что теперь в августе, — рассказала «Фонтанке» медсестра Александровской больницы. — Обычно они приходили в аванс — это 25 числа. Вот за июль мы их ждали и не дождались».
«Нам президентскую надбавку за июль тоже еще не дали. В мае за май перечислили 15-го. В июне за июнь — 26-го. В июле не было. Ждем», — подтвердила медсестра Покровской больницы.
В Комздраве «Фонтанке» заявили, что в этот раз выплата за июль будет вместе с зарплатой — к 15 августа. Деньги есть. Но почему изменили порядок — пояснить не смогли.
Еще в апреле на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч. Напомним, что до конца года правительство перечислит регионам еще 15 млрд рублей для выплат медикам.