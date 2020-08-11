В Петербурге врачи жалуются на задержку путинских надбавок. Смольный говорит, что всё будет

Петербургские медики рассказали «Фонтанке» о том, что до сих пор ждут коронавирусных доплат за июль. По их словам, обычно они приходили вместе с авансом — за май в мае, за июнь — в июне. А в июле их попросили подождать августа, и денег до сих пор нет. В Смольном говорят, что скоро всё изменится. Но причин не объясняют.

«В городе ещё за июль никому ничего не заплатили по всем этим постановлениям, сказали, что теперь в августе, — рассказала «Фонтанке» медсестра Александровской больницы. — Обычно они приходили в аванс — это 25 числа. Вот за июль мы их ждали и не дождались».