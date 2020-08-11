Столкновение трех машин на Киевском шоссе стало смертельным для одного из водителей

Смертельное ДТП произошло утром 11 августа на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Один человек погиб, и один серьезно пострадал.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 8:55 на 72-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург — Псков, в районе деревни Поддубье. Там столкнулись три легковых автомобиля: Mitsubishi Lancer под управлением 24-летнего парня, Suzuki Liana под управлением 23-летнего водителя и Hyundai Solaris, за рулем которого был мужчина 65 лет.