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11.08.2020 11:50
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Столкновение трех машин на Киевском шоссе стало смертельным для одного из водителей

Смертельное ДТП произошло утром 11 августа на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Один человек погиб, и один серьезно пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 8:55 на 72-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург — Псков, в районе деревни Поддубье. Там столкнулись три легковых автомобиля: Mitsubishi Lancer под управлением 24-летнего парня, Suzuki Liana под управлением 23-летнего водителя и Hyundai Solaris, за рулем которого был мужчина 65 лет.

В результате ДТП молодой человек, управлявший «Сузуки», получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер по дороге в больницу. Водитель «Митсубиши» госпитализирован в тяжелом состоянии.

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