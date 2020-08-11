У коттеджа в Песочном сгорели «Лексус» и «Митсубиши». Полиция задумалась об уголовном деле

Два автомобиля сгорели на частной территории в Курортном районе Петербурга. Пожар начался с деревянного навеса.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, огонь вспыхнул примерно в четыре утра накануне на Новгородской улице в Песочном. Под деревянным навесом возле частного дома стояли «Лексус ИС250» и «Мицубиши Аутлендер». После пожара от первого не осталось практически ничего, вторая машина сгорела частично.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобили принадлежат семье бывшей бизнесвумен, которая торговала подержанными вещами, и владельцу компании по продаже производственного электротехнического оборудования, машин, аппаратуры и материалов.