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11.08.2020 10:22
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Под Петербургом нашли останки пленника. Труп со связанными руками заметил грибник

Находка грибника в Приозерском районе Ленобласти стала уголовным делом об убийстве. Мужчина наткнулся на труп со связанными руками.

Как сообщает 11 августа 47news, накануне около четырех часов дня в приозерскую полицию сообщили о человеческих останках, найденных в садоводстве «Вайсиеки» в 13 километрах от Запорожского.

Туловище с почти истлевшими ногами обнаружил грибник, переходивший реку Вьюн по настилу из бревен. Он рассказал корреспонденту издания, что тело было накрыто фиолетовой курткой, головой труп лежал в воде. На поверхности очевидец заметил руки, связанные скотчем.

Останки направлены в морг, их принадлежность устанавливается. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... очередной таксист азиат задолжал диаспоре или азербайджанцу за аренду машины и прочие прегрешения (штрафы, ДТП) ?
260741301
Чую, что расчленение трупов есть ещё один симптом вируса с короной. Видите, в Питере он прояляется больше всего - даже через границу в Финляндию проник...
hal9000
Ставлю сто рублей что его пытали а потом четвертовали из за долга в тыщу рублей...у народа денег все меньше..зарплаты падают скоро и за сто рублей на буханку хлеба четвертовать начнут..а по Росстату у нас зарплата 68 тыщ..мы нормально живём просто друг друга четвертуем от того что жрать уже нечего
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