Под Петербургом нашли останки пленника. Труп со связанными руками заметил грибник

Находка грибника в Приозерском районе Ленобласти стала уголовным делом об убийстве. Мужчина наткнулся на труп со связанными руками.



Как сообщает 11 августа 47news, накануне около четырех часов дня в приозерскую полицию сообщили о человеческих останках, найденных в садоводстве «Вайсиеки» в 13 километрах от Запорожского.



Туловище с почти истлевшими ногами обнаружил грибник, переходивший реку Вьюн по настилу из бревен. Он рассказал корреспонденту издания, что тело было накрыто фиолетовой курткой, головой труп лежал в воде. На поверхности очевидец заметил руки, связанные скотчем.

