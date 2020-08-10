Экс-глава Евросовета потребовал от Лукашенко обнародовать «реальные итоги» голосования
Глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии (ЕНП), который еще недавно возглавлял Евросовет, Дональд Туск через твиттер призвал президента Беларуси Александра Лукшенко опубликовать реальные цифры голосования.
Как сообщает 10 августа «Интерфакс», он также потребовал от главы Белоруссии отозвать с улиц милицию и прекратить насилие в отношении мирных протестующих.
«Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне», — уверил Туск, ссылаясь на то, что репортажи из Минска разнятся со словами Лукашенко о «празднике выборов» и показывают войну против собственного народа.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов, люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя.