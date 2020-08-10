Экс-глава Евросовета потребовал от Лукашенко обнародовать «реальные итоги» голосования

Глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии (ЕНП), который еще недавно возглавлял Евросовет, Дональд Туск через твиттер призвал президента Беларуси Александра Лукшенко опубликовать реальные цифры голосования.



Как сообщает 10 августа «Интерфакс», он также потребовал от главы Белоруссии отозвать с улиц милицию и прекратить насилие в отношении мирных протестующих.



«Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне», — уверил Туск, ссылаясь на то, что репортажи из Минска разнятся со словами Лукашенко о «празднике выборов» и показывают войну против собственного народа.

