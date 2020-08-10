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10.08.2020 15:17
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На станции Удельная с электрички сняли девушку-зацепера из Москвы

Сотрудники транспортной полиции нашли на сцепке между вагонами электропоезда «Выборг — Петербург» девушку. Оказалось, что она столичная студентка, которая увлекается экстримом.

Как сообщает 10 августа пресс-служба УТ МВД по СЗФО, инцидент произошел 8 августа на железнодорожной станции Удельная.

«В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Удельная на сцепке между вагонами электропоезда сообщением «Выборг — Санкт-Петербург» следует зацепер. Стражи правопорядка выявили правонарушительницу. Ей оказалась 18-летняя жительница г. Москвы», — сообщает ведомство.

По данным «Фонтанки», задержанная — будущий медик. Она не в первый раз развлекается подобным образом.

На этот раз в отношении нее был составлен административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ: «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

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