Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

Футбольный клуб «Спартак» не будет сниматься с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Президент РФС Александр Дюков смог убедить владельца московской команды Леонида Федуна, что лучше этого не делать.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — заявил источник в РФС.