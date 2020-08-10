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10.08.2020 14:12
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Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

Футбольный клуб «Спартак» не будет сниматься с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Президент РФС Александр Дюков смог убедить владельца московской команды Леонида Федуна, что лучше этого не делать.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — заявил источник в РФС.

Заявление о снятии команды с чемпионата Федун сделал в минувшее воскресенье, 9 августа, после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Красно-белые дважды выходили вперед, но судья назначал пенальти в их ворота, благодаря которым сочинцам удавалось сравнивать счет.

В результате глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отстранил главного судью матча Василия Казарцева от судейства на неопределенное время. Также проводится проверка в отношении видеоассистента Алексея Еськова.

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Комментарии (3)

ЦВБП
слабак это мясной Федун ... испугался против ветра писать .... Печально это ...
Газпромовский беспредел будет продолжен ... только теперь с Краснодаром, Локо или ЦСКА
Djnyana
В следующих играх можно смело ставить на Спартак! )))
a.159753123
Вот жешь поросенок какой ))))))
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