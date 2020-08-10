Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

Футбольный клуб «Спартак» не будет сниматься с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Российском футбольном союзе (РФС).
Президент РФС Александр Дюков смог убедить владельца московской команды Леонида Федуна, что лучше этого не делать.
«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — заявил источник в РФС.
Заявление о снятии команды с чемпионата Федун сделал в минувшее воскресенье, 9 августа, после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Красно-белые дважды выходили вперед, но судья назначал пенальти в их ворота, благодаря которым сочинцам удавалось сравнивать счет.
В результате глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отстранил главного судью матча Василия Казарцева от судейства на неопределенное время. Также проводится проверка в отношении видеоассистента Алексея Еськова.