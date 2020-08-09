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09.08.2020 23:59
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Главного судью матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от судейства

Последовали первые организационные выводы по итогу скандального матча «Спартак» – «Сочи» (2:2). Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи в воскресенье, 9 августа, главный судья игры Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время.

Кроме того, отдельное расследование будет проведено в отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре.

«Спартак» дважды выходили вперед по ходу матча с «Сочи», но арбитр Василий Казарцев из Петербурга назначал пенальти в их ворота, благодаря чему «Сочи» сумел вырвать ничью.

После этой игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что команда в понедельник снимется с чемпионата.

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