«В этой клоунаде я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже». «Спартак» снимается с чемпионата после матча с «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о снятии команды из розыгрыша чемпионата Российской премьер-лиги сезона 2020/21. Об этом сообщает в воскресенье, 9 августа, «Спорт-Экспресс».



«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» - подчеркнул Федун.



Столь резкую реакцию у Федуна вызвал матч «Спартак» - «Сочи», который закончился со счетом 2:2. Красно-белые дважды выходили вперед, но арбитр Василий Казарцев из Петербурга назначал пенальти в их ворота, благодаря чему «Сочи» сумел вырвать ничью.

