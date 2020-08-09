FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +15
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 22:30
9
Печать

«В этой клоунаде я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже». «Спартак» снимается с чемпионата после матча с «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о снятии команды из розыгрыша чемпионата Российской премьер-лиги сезона 2020/21. Об этом сообщает в воскресенье, 9 августа, «Спорт-Экспресс».

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» - подчеркнул Федун.

Столь резкую реакцию у Федуна вызвал матч «Спартак» - «Сочи», который закончился со счетом 2:2. Красно-белые дважды выходили вперед, но арбитр Василий Казарцев из Петербурга назначал пенальти в их ворота, благодаря чему «Сочи» сумел вырвать ничью.

Отметим, что многочисленные претензии у «Спартака» к судейству были еще в конце прошлого сезона. Однако бывший рефери Игорь Федотов в интервью «Фонтанке» доказал, что в пользу «Спартака» судили гораздо чаще, чем против него.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

тат2007amg
Хрюкали, хрюкали, перчатки бросали, бросали - все трофеи наши, и вот опять вдруг уиии...
tomm
Как в пользу крючкохвостых судейство-три очка не пахнут,счёт на табло,собака лает караван идёт.Как против них ошибаются-визги и сопли на всю страну.
grannie
Он не сказал, что "снимается", он сказал, что скажет. И это уже было не единожды. Обещает, но не женится. /// А вообще свинячие визги по этому поводу неимоверно доставляют. Оба пенальти были необычными с т. зр. "понятий", но с точки зрения правил - вполне по делу. В правилах игры в футбол описан только один возможный физический контакт - игра плечо в плечо при нахождении мяча на игровом расстоянии. Все остальные варианты, в т. ч. и удары ногой в ногу, как в наших случаях - это штрафной. Штрафной в штрафной площади - это пенальти. И в правилах нет ни единого слова о том, где в это время находится мяч. Так что, ДО удара по мячу удар в ногу произошёл или после - не играет никакой роли. По правилам. По понятиям же - да, " зависит от", и просвинячие комментаторы матча все эти понятия в эфире изложили. Посмотрим, ситуация необычная.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний