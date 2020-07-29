«Зенит» засуживали чаще «Спартака», а «Оренбург» «рылом возили». Опальный судья Федотов подвел итоги скандального сезона

Перед началом сезона 2019/20 Федотова пригласили экспертом на «Матч ТВ», но и отсюда он пропал загадочным образом после того, как в перерыве трансляции матча «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. После этого опальный арбитр завел свой YouTube-канал , где беспощадно критикует российских судей за их ошибки. Особенно мощно от него досталось арбитрам матча «Спартак» — «Зенит» , а заодно и главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи, который призван был минимизировать количество скандалов. «Фонтанка» узнала у Федотова, что не так с российским судейством, а также кому и за что он мстит.

Игорь Федотов не судит в РПЛ с осени 2018 года, хотя до этого провел 61 матч без особых нареканий. Его отстранили за техническую ошибку: на игре «Химки» — «Армавир» в ФНЛ Федотов назначил пенальти, но показал желтую карточку футболисту, который нарушил правила, уже после исполнения 11-метрового.

— До зимней паузы под руководством Егорова всё было вообще провально. В каждом туре было по 3–4 ошибки. Потом с приходом Виктора Кашшаи была надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону, но она разбилась о скалы. Ничего не поменялось. Стало еще больше закрытости. Поэтому я бы поставил судейству в этом сезоне 3 с минусом, и то с натяжкой. Не больше. Ошибки продолжаются, причем довольно серьезные, а Кашшаи только отмазывает арбитров. VAR ничего не объясняет и не помогает. Особенно меня возмутило избиение молодых ростовских ребят , где всему этому еще способствовали судьи во главе с Лапочкиным, который был на VAR. Это момент с первым и седьмым голами, где вратарю по рукам ударили и забили. И здесь уже нельзя говорить, что это неочевидный момент. Но VAR почему-то не вмешался. Они просто дурят простых болельщиков этими терминами. Скорее всего, только мой канал способствовал появлению Кашшаи на «Матч ТВ», потому что я его разнес после игры «Зенит» — «Спартак» в финале Кубка России. Точно знаю, что там были волнения. После этого Кашшаи уже ничего не оставалось, как идти и оправдываться. А он именно оправдывался.

— Допустим, происходит какой-то инцидент в штрафной площади, — ну, упал игрок. Судья назначает 11-метровый удар и начинает говорить в микрофон судье на VAR, что он видел. Например: «Я видел контакт нападающего и защитника в ногах, и поэтому я назначил 11-метровый удар». VAR начинает проверять. Судья на поле в это время специально медленно ходит, расставляет игроков, к вратарю что-то подойдет скажет. VAR ему в конце концов подтверждает, что 11-метровый удар назначен правильно. Это называется «тихая проверка». Судья на поле свистит, и пробивается 11-метровый. А если VAR считает, что это не 11-метровый, тогда судья отгоняет от себя всех игроков, прижимает микрофон, и там ему говорят: «Мы просим вас подойти к монитору и посмотреть на момент неназначения 11-метрового удара, так как инцидент происходил вверху». И ему по монитору показывают разные ракурсы. И после этого он уже принимает окончательное решение. То есть тот факт, что он побежал к телевизору, не означает, что он отменит 11-метровый удар. Для VAR момент должен быть на 100 процентов очевидным, чтобы передать эту информацию судье на поле. Но пространство для трактовки всё равно остается. Например, у всех разное определение единоборства. А на VAR сидят такие же люди со своим мнением. Что для них в единоборствах явный очевидный фол, а что не явный? Судя по тому, что я вижу, в такие эпизоды дали установку вообще не лезть. Только по-настоящему 100%-е моменты.

— В некоторых играх VAR реально помогал. Но есть много моментов, в которые я не понимаю, почему не вмешался VAR. Нам объясняют: это неочевидный момент. Но все познается в сравнении. Даже на своем канале я говорю: ребята, есть вот такой момент, а есть такой же в другой игре. Так почему в одном случае есть 11-метровый удар, а в другом его нет? И мне никто не может объяснить, почему в матче «Ростов» — «Краснодар» департамент признал, что судья ошибся, не назначив пенальти в ворота краснодарцев на 90-й минуте за то, что Шапи попал в голову рукой Чернову, а в другом таком же моменте в матче «Зенит» — «Спартак», где Барриос рукой попадает в лицо Соболеву, нам рассказывают, что у Соболева поехала нога. Это бред. Если вы не умеете отмазывать судей, не беритесь за это. А чтобы сделать это, нужно три секунды: всего лишь подвести все эти момент к одному знаменателю. Или другой момент, когда Жирков заваливал Соболева. Кашшаи говорит, что в начале момента они друг друга держали, а судьи смотрели по началу момента. Хорошо. А что тогда было в начале момента Барриос — Соболев? Удар по лицу, а потом у него нога поехала? Сами себя просто закапывают. Всё сводится к одному. Они вложили во всё это деньги. Обучением занимается Леонид Калошин. Сколько у него было времени на это? Много. Они учились в Сочи, Москве, Краснодаре. Потом им делали сборы в Турции, куда тоже пригнали два автобуса с VAR. Представляете, сколько это денег? И по итогу получается, что их ничему не научили.

— Им надо сесть всем вместе и просмотреть все эти моменты, где не вмешался VAR. Они тоже такие интересные. Они же нам не показывают ракурсы, с которых видит VAR. А показывают только те, которые дает режиссер в трансляции. Но так не пойдет. Если для вас какой-то момент неявный и неочевидный, тогда покажите ту камеру, с которой это видно явно и очевидно. У меня, когда я работал на «Матч ТВ», было 18–20 камер, с которых я мог посмотреть и принять решение. А у нас руководитель департамента просыпается с утра и говорит, что он по фотографии определил, что 11-метрового удара не было, как это было в том моменте с Жирковым и Соболевым. А потом он пришел на «Матч ТВ» и только тогда показал, что видел VAR. Почему сразу так не сделать? А потому что людям надо сразу все объяснять. И когда вы им объясните, люди отстанут от судей. В Голландии вообще публикуются все переговоры между судьями, не говоря уже про ракурсы, по которым принимают решение. А сейчас же людям приходится смотреть все эти смешные передачки с Черданцевым, «8–16».

— Фанаты «Спартака», прежде чем такое говорить, пусть посмотрят, как их судили до 23 тура. Например, в самом первом туре был неправильно засчитанный гол в ворота «Сочи». Атмосфера же накалилась из-за того, что не было никаких объяснений спорных моментов. А нужно было сразу высказывать свое мнение. И тогда бы все отстали от «Спартака». Опять же, почему болельщики так говорят? Потому что они начинают сравнивать. Игра «Зенит» — «Крылья Советов». Там Дзюба подтолкнул немного защитника, и тот рукой сыграл. И вот они думают: а чем толчок Дзюбы отличается от толчка Соболева? Как говорит Кашшаи, интенсивность. Какая интенсивность? Кто её определяет? Соболев помешал защитнику выпрыгнуть? Нет. Никто ничего толком не объясняет, и идет нагнетание.

— А зачем? Я его просто дергать буду, чтобы он спал плохо. Поэтому я и создал свой канал: достал весь этот беспредел. Особенно то, что было при Егорове (предшественник Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС. — Прим. ред.) , какие-то 90-е. А Кашшаи пусть работает. Я просто буду рядышком, чтобы не расслаблялся.

— Время надо всем давать. Кашшаи ведь пришел, и сразу пандемия началась. Он еще толком поработать не успел.

— «Спорт-Экспресс» посчитал, что в пользу «Спартака» ошибались едва ли не больше других команд (8 ошибок в пользу, 5 — против). В то время, как у «Зенита» баланс, наоборот, сильно отрицательный (4 ошибок в пользу, 9 — против). Аналогичные результаты у других изданий, которые вели подобную статистику. Выходит, никакого заговора против «Спартака» нет, а засуживали, наоборот, «Зенит»?



— Я тоже анализировал, против кого чаще всего ошибались судьи, и «Спартак» у меня действительно не попал в этот список. По моим подсчетам, больше всех ошибались против «Ростова», «Оренбурга» и «Зенита». Так, «Спартаку» не надо валить всё на «Зенит».



— Очень интересная история возникла вокруг Лапочкина после матча со «Спартаком», где он удалил Тедеско. Буквально через несколько дней в анонимных телеграм-каналах всплыла информация, что его подозревают в игре на тотализаторе. В итоге это никак не подтвердилось, но шума было много. Это такая месть?



— Это вполне может быть и «Спартак». Но там ведь озвучили имена еще нескольких людей. А РФС почему-то начинает проверять Лапочкина не на факт игры в тотализатор, а по следам матча «Спартак» — «Локомотив». Но понятно, что всё это ерунда. Судьи не больные, чтобы такой фигней заниматься. Если что-то докажут — это же пожизненное отстранение.



— Когда вас спрашивают про взятки судьям, вы всегда отвечаете: «А как вы себе это представляете?». Неужели все судьи такие честные и здравомыслящие?



— Ну, про всех я говорить, конечно же, не могу. Но если вы спросите про меня, то я — честный судья. Да и вообще, всё это легко просчитать. Я могу сесть с вами и разобрать любую игру от «а» до «я». Допустим, стоит где-то большой коэффициент на десять желтых карточек. И судья в игре их показывает. Мы садимся и начинаем рассматривать каждый момент под лупой. Допустим, видим, что должно быть четыре карточки, и тогда возникают вопросы к судье. Поэтому прежде, чем делать какие-то заявления, нужно предоставить доказательства.



— Как теоретически можно целенаправленно засудить ту или иную команду?



— Легко. Вы сажаете на карточки центральных и крайних полузащитников и еще одного защитника. И всё. В этом и была проблема Иванова в матче «Зенит» — «Спартак», когда он посадил на карточки за 24 минуты в самом начале у питерцев двоих опорников и защитника Ракицкого. Знаете, какой мог бы быть скандал? У них больше не было шансов на ошибку. Это хорошо, что он потом по карточкам всё выровнял. А так тут можно додуматься до чего хотите. Например, «Ростов», по моим подсчетам, недосчитался 15 очков (по подсчетам «Спорт-Экспресса», против «Ростова» ошиблись семь раз, в пользу — всего один. — Прим. ред.). А что делали с «Оренбургом»? Их там вообще рылом возили (8 ошибок против «Оренбурга», 3 — за).



— Вам когда-нибудь предлагали взятку?



— Нет.



— Может, каким-то образом давили на вас?



— Давили, конечно. В таких случаях выгребай, как можешь.



— Как это происходило?



— Приехали мы как-то на матч в Ингушетию. Нас окружили броневики с танками и снайперы целятся. Давит на тебя это? А ещё говорят: «Хорошо суди, мальчик, тебе домой еще ехать». Это считается давлением?



— Какие мысли у вас в голове пронеслись в тот момент?



— Да не было никаких мыслей. Я что, в первый раз туда ездил? А вот другой случай, когда Тюмень играла с Хабаровском в ФНЛ. Мы сели в автобус, какой-то дядька к нам подсаживается и говорит: «Вы домой не улетите, если будете плохо судить». Ну и что? Посмеялись, позвонили в Лигу и всё. Отсудили, уехали.



— Разве слова этого мужчины не крутились у вас в голове, когда вы уже работали на матче?



— А чего они должны крутиться? Ты в Лигу позвонил, в департамент позвонил. Они, в свою очередь, созвонились с клубом. Ситуация оказалась под контролем, и мне сказали: «Спокойно работай, всё будет хорошо». Я вышел и спокойно отработал. Как правило, такое чаще случается на югах. Ну, такая это работа, ничего с этим не сделаешь. Боишься, значит не выходи, откажись.



— Когда заходит речь о лучшем судье в России, вы без раздумий называете Безбородова. В чем он лучший?



— Потому что он меньше всех ошибается и проводит много статусных матчей. В том году звание лучшего судьи по блату или по-егоровски получил Лапочкин, не отсудив ни одного дерби. В судействе тебя с самого начала ведут. Тебе никогда не дадут статусный матч без опыта. Потом ты получаешь такую игру, и на тебя смотрят, насколько ты вывозишь. Такие матчи, как «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — «Зенит», — это такие матчи, когда ты либо летишь дальше на этом самолете, или падаешь вниз и про тебя забывают на какое-то время, а может и навсегда. И вот только сейчас, с приходом Кашшаи, Лапочкину дали «Спартак» — «Локомотив», где он, по моему мнению, удачно обосрался. За это ему прилетели эти тотализаторы и все остальное. А Безбородов в этом сезоне отработал два дерби подряд. Я еще говорил, какой дурак ему так удружил? От одного-то дерби пока отойдешь, с ума сойдешь. А он успешно отсудил сначала ЦСКА — «Локомотив», а потом «Спартак» — «Динамо». По тому, как редко он ошибается, как хорошо разбирается в единоборствах и сколько судит важнейшие матчи, он для меня, конечно, сильнейший в России. Более того, если что-то с Кашшаи случится, ему надо предлагать возглавить судейский департамент. Он на сто процентов быстро распутает этот змеиный клубок. А я ему еще и помогу.



— Обвинят, что еще один питерский пришел руководить в российский футбол.



— А это здесь неважно. Важно то, что он будет делать, а сделает он, поверьте мне, очень многое и очень быстро. У него есть прекрасное понимание европейского футбола.



— Два года назад в интервью «Фонтанке» Безбородов признался, что тяжелее всего судить «Зенит», потому что игроки там ведут себя вызывающе. Вы такое замечали?



— Ни разу. Посмотрите, сколько я отсудил «Зенит». Мне, наоборот, с ними было очень комфортно. Самый, может, такой вызывающий был Халк, да и то — покричит что-то и всё. Данни такой эмоциональный, импульсивный. Но это у них национальное. А с Шатовым, Смольниковым, Дзюбой вообще всё было нормально.



— Безбородов особенно выделял Нету.



— Нету просто грубиян. Он может кого-то ударить исподтишка. Вот за этим надо следить. Но в целом он тоже адекватный. Вот был итальянский защитник…



— Кришито?



— Да-да. Вот он был тяжеловатый в этом плане. Постоянно спорил, апеллировал. И то, с ним, если начинаешь говорить, он всё понимал. Иванович — вообще самый адекватный. Жирков — молчун.



— А Дзюба болтун?



— Да нет. Я ему всегда давал побороться. Его толкали — он толкал. Его держали — он держал. Для меня это было нормально, для него тоже.



— Как вы относитесь к своей роли главного критика российского судейства?



— Я уже главный критик российского судейства?



— Судя по новостным лентам.



— Нормально. Мне очень нравилось обсуждать и объяснять судейские моменты на «Матч ТВ», пока мне не попытались закрыть рот во время матча «Зенит» — ЦСКА. Хотя у меня уже до этого была идея о своем YouTube-канале. Просто эта ситуация подтолкнула к его созданию. Пока всё отлично. Может, однажды это начнет даже какие-то деньги приносить. Если я не нужен российскому судейству в качестве судьи, значит мы пойдем другим путем.



— Есть ощущение, что весь этот ваш крестовый поход — это месть за ваше увольнение сначала из судей, а потом с «Матч ТВ».



— Ну, конечно, я был обижен. Егоров, когда меня убирал, ляпанул, что Федотова вы больше никогда не увидите. Это меня очень задело. Если вы поищите тех судей, которых так убирали, вы очень мало людей найдете. Один процент в лучшем случае — кто-то в клуб пошел работать, кто еще куда-то. А основная масса пропадает без вести, словно у них в этой жизни больше ничего и не было. Так нельзя. Поэтому я сказал, а с фига ли я пропаду? И пошел на «Матч ТВ». Ушел с «Матч ТВ» — создал свой YouTube-канал. Вот и всё. А теперь это уже проблема департамента. Я уже не являюсь арбитром и могу говорить всё, что хочу.



— Некоторые в вашем скоропостижном уходе с «Матч ТВ» увидели руку «Зенита». Якобы вы указали на нарушение петербургской команды в том самом матче с ЦСКА и вам за это прилетело.



— Это чушь. Это мне из РФС отомстили. Они посчитали, что я хочу разрушить VAR в России и свожу счеты с Егоровым. Просто так совпало, что это была игра «Зенит» — ЦСКА. Когда я потом разговаривал с Натальей Билан (главный продюсер «Матч ТВ». — Прим. ред.), она мне четко сказала: «Позвонили из РФС и сказали, что ты хочешь разрушить VAR в России». Потому что на той игре был VAR, VAR не вмешался, а я такой нарядный вмешался. Вот и всё.



— Вы не судите уже больше года. Тянет ли вас назад?



— Нет. Для меня это уже перевернутая страница. Егоров просто убил во мне всякое желание. Чего, в принципе, он и добивался. А сидеть годами и терпеть, как Москалев, я не хочу. Да и он моложе меня. Мне 44 года, и у меня нет времени сидеть и ждать. Так, работаю понемногу в Высшей лиге в Москве в свое удовольствие.



— Вам прилетало от ваших бывших коллег за разборы их судейства?



— Один такой только был. Пытался заставить меня замолчать. Есть такой Тихон Калугин. Он написал мне: «Рекомендую вам лучше помолчать». Он уже сейчас закончил судить. В комментариях иногда пишут всякое, и видно по отдельным специфическим словам и выражениям, что это судьи. Но в открытую они говорить теперь боятся. Я же разорву их на части. Некоторым, наоборот, нравится. Я ничего такого уж страшного пока ни разу не сказал. Чисто всё по фактам, по конкретным моментам. Да, бывает, что какой-то судья мне не нравится, и я ему уделяю больше внимания. Но если человек отсудит хорошо, как бы я к нему ни относился, я так и скажу, что он отсудил хорошо. Но пока у нас в основном всё плохо.



Беседовал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

