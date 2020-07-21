С момента матча «Зенит» – «Спартак» прошло двое суток, но шум вокруг этой игры не утихает. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, из-за чего руководству и болельщикам красно-белой команды неспокойно.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Игра «Зенит» – «Спартак» обещала стать главным боевиком сезона, и команды не подвели. Напряжение кубкового матча, много голов, эмоций, но все это меркнет по сравнению с тем, что произошло после финального свистка.

О том, как «Зенит» несколько лет назад проходил подобный путь, рассказал Федор Погорелов. Но если у сине-бело-голубых на судей пеняли тренеры, то у красно-белых фронтменом теории заговора стал владелец клуба Леонид Федун.

– Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу, – заявил Федун сразу после матча 19 июня. – У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может… Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.



На следующий день, 20 июля, глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи провел брифинг для журналистов, где объяснил самые спорные моменты. Вспомнить пришлось даже некоторые предыдущие игры с участием «Спартака». Касательно кубковой встречи с «Зенитом» самый большой спор возник из-за момента на 9-й минуте встречи, когда в штрафной сине-бело-голубых свалились нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник петербуржцев Юрий Жирков. С ракурса телетрансляции эпизод действительно выглядит неоднозначно. Полное ощущение, что фолил игрок «Зенита» и нужно было назначать пенальти.

Но с другой камеры очевидно, что толкал сначала Соболев.



ну и теперь момент с Жирковым и Соболевым, толчок локтем pic.twitter.com/exFW3O1bWh — Sir_alex (@alekser75) July 19, 2020

– Эту ситуацию я уже проанализировал с разных ракурсов, увидел фото, – объяснял на брифинге Кашшаи. – Судья должен наказывать, если точно есть фол. Если нормальный контакт, игровой момент между игроками – это часть футбола. После матча я отправил этот момент десяти международным судьями из Европы. Было интересно их мнение. Шестеро из них сказали, что это штрафной в пользу обороняющейся команды. Четверо – что игру следовало продолжать. Никто из них не сказал, что это пенальти. Если тщательно проанализировать эпизод, то решение Иванова стоит полностью поддержать.



Второй якобы не назначенный пенальти произошел на 82-й минуте: защитник «Спартака» Айртон упал в штрафной «Зенита» в борьбе с Осорио.

немного падения Айртона с подгибанием ножек) pic.twitter.com/PiJ1ofJ3v0 — Sir_alex (@alekser75) July 19, 2020

И пара других похожих моментов со спартаковским футболистом Жиго, который падает едва соприкоснувшись с любым из игроков «Зенита»:

Вы только посмотрите на война Жиго. Какая искромётная борьба! pic.twitter.com/FmiN8wCVfT — 💙 (@FanZenit_Twi) July 19, 2020

https://twitter.com/FanZenit_Twi/status/1284940789932527617?s=20

Многие московские болельщики, а также комментатор матча Георгий Черданцев, по ходу трансляции, удивлялись, почему не во всех спорных моментах главный судья Сергей Иванов прибегал к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Тут проблема в том, что мало кто до сих пор понимает, как работает VAR. А работает это следующим образом: главный рефери смотрит повтор только в случае сигнала видеосудьи о том, что возможна очевидная ошибка при принятии того или иного решения. Если рефери не бежит к монитору, значит, VAR считает, что все сделано правильно.

21 июля на официальном сайте «Спартака» появилось заявление:

«Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок».



На это бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил:

«Объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы еще понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак». С таким же успехом, то же самое сейчас «Тамбов» может сказать – судейские ошибки не дали нам стать чемпионом».

Накануне вечером в «Спорт-Экспрессе» появилась информация о возможной отставке главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско: руководству не понравилось заявление наставника о том, что команда проиграла по делу, ведь это был матч «учеников против учителей».

Народное творчество

Но не только игровые моменты не дают успокоиться фанатами. После финального свистка болельщики «Зенита» развернули гигантский баннер с изображением Федуна в экране телевизора и подписью «Black Mirror, Episode #1», отсылающей к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где на долю премьер-министра Великобритании выпали отношения со свиньей.



– Есть вещи, которые называются простым словом, – прокомментировал эпизод генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. – Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно.

Свое представление об уважении на футбольном поле продемонстрировал защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Лишь закончился матч, он снял игровую футболку, под которой оказалась майка с незамысловатым ребусом.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) уже заявил, что рассмотрит поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также баннер на трибуне болельщиков «Зенита». А вот в словах Федуна про дутого чемпиона в РФС оскорбительного на нашли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»