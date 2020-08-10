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10.08.2020 13:17
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Петербуржцы хотят пенсию в 70 тысяч рублей в месяц

Жители Петербурга в среднем рассчитывают в старости получать 70 тысяч рублей в месяц. Больше на пенсии хотят только москвичи (90 тысяч) и жители Владивостока (78 тысяч). По их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте, выяснили путем опроса в НПФ Сбербанка.

Как говорится в опубликованном 10 августа исследовании, в среднем по стране россиян устроили бы и 59 тысяч в месяц. Но представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Мужские ожидания превосходят женские: мужчина в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщина — 56 тысяч рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысячу рублей). У россиян со среднетехническим и средним образованием запросы скромнее — 54 и 52 тысячи соответственно.

В любом случае пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии в четыре раза и больше. В среднем по стране она составляет 15 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

McGillavry
Банда воров и лжецов такого никогда не допустит. Не для этого они узурпировали власть в стране, чтобы кому-то давать. Только отнимать, но лишь иногда кидать подачки, чтобы не особо смотрели, куда ушло награбленное.
260602101
ага ! щас! хочется перехочется перетерпится....
krasnonosov
Какая может быть пенсия у потомственных рабов? Получают подачку, что бы с голоду не умерли и будет с них.
Для пенсии в 70 тысяч нужно перестать быть стадом, пасущимся в направлении скотобойни и стать гражданами и хозяевами у себя дома, а не обслугой ОПГ, оккупировавшей эту несчастную страну.
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