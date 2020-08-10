Петербуржцы хотят пенсию в 70 тысяч рублей в месяц

Жители Петербурга в среднем рассчитывают в старости получать 70 тысяч рублей в месяц. Больше на пенсии хотят только москвичи (90 тысяч) и жители Владивостока (78 тысяч). По их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте, выяснили путем опроса в НПФ Сбербанка.

Как говорится в опубликованном 10 августа исследовании, в среднем по стране россиян устроили бы и 59 тысяч в месяц. Но представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Мужские ожидания превосходят женские: мужчина в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщина — 56 тысяч рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысячу рублей). У россиян со среднетехническим и средним образованием запросы скромнее — 54 и 52 тысячи соответственно.