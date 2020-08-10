Мало фильтровал. Google оштрафовали на 1,5 млн рублей за доступ к запрещенному контенту
Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой системой запрещенного в РФ контента. Как сообщили 10 августа в пресс-службе суда, нарушение оказалось повторным.
Согласно действующему закону поисковики обязаны исключать из выдачи сведения об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.
Какой именно контент попал в выдачу компании, не уточняется.
В декабре 2018 года Google уже был оштрафован за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тысяч рублей.