Насильник подкараулил петербурженку во время поздней пробежки. У него нет волос и имидж спортсмена
Вечерняя тренировка закончилась заявлением в полицию в Калининском районе Петербурга. Молодая спортсменка попала в руки насильника.
Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне в половине первого ночи к полицейским обратилась жительница города, которая заявила, что неизвестный избил и изнасиловал её 29-летнюю дочь.
По словам женщины, это произошло в районе 23:45. Во время вечерней пробежки на стадионе школы