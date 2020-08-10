Насильник подкараулил петербурженку во время поздней пробежки. У него нет волос и имидж спортсмена

Вечерняя тренировка закончилась заявлением в полицию в Калининском районе Петербурга. Молодая спортсменка попала в руки насильника.



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне в половине первого ночи к полицейским обратилась жительница города, которая заявила, что неизвестный избил и изнасиловал её 29-летнюю дочь.

