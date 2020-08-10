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10.08.2020 09:57
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Насильник подкараулил петербурженку во время поздней пробежки. У него нет волос и имидж спортсмена

Вечерняя тренировка закончилась заявлением в полицию в Калининском районе Петербурга. Молодая спортсменка попала в руки насильника.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне в половине первого ночи к полицейским обратилась жительница города, которая заявила, что неизвестный избил и изнасиловал её 29-летнюю дочь.

По словам женщины, это произошло в районе 23:45. Во время вечерней пробежки на стадионе школы № 98 на Гражданском проспекте на девушку напал лысый мужчина в спортивной одежде, на вид ему примерно 40 лет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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