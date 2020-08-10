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10.08.2020 08:29
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В центре Петербурга ночью тушили пожар в ресторане

На Лиговском проспекте около полуночи загорелся паб William Bass. Запаха гари чуствовался во всем районе около Московского вокзала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 10 августа, сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в воскресенье в 23:42.

В помещении кухни ресторана, расположенного на Лиговском проспекте, 53, горело на площади 30 кв. метров.

В 00:40 пожар ликвидирован силами 3 единиц техники и 15 человек личного состава.

По указанному адресу расположен пивной паб. По словам очевидцев, запах от пожара заполонил всю Лиговку.

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