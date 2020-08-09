После публикации «Фонтанки» о забитом в углу на каменном парапете погоныше петербургский биолог и специалист по местной фауне не смог остаться равнодушным к судьбе птицы и забрал ее с Большой Конюшенной улицы в ту же ночь. Как Глазков рассказал «Фонтанке», птенец был запуган и вял, забрать его не составило труда. Утром 9 августа биолог вместе с семьей отправился на Ладожское озеро и выпустил птицу на свободу.

За помощью в определении вида он обратился к коллегам. Оказалось, что тот, кого на фото определили как погоныша, на самом деле камышница. В юном возрасте птицы мало чем отличаются, выдало его маленькое красноватое пятно на клюве. Камышницы также очень редкие птицы и ведут такой же скрытный образ жизни.

Убежал птенец в озеро очень ловко и даже нехарактерно для себя погреб тонкими лапами, как будто у него отрасли перепонки. «Как только почуял воду, мне показалось, что у него глаза загорелись», - добавил биолог.



По его предположению, птица могла оказаться в центре города из-за коронавируса и закрытых парков. Вероятно, родился он где-то в Михайловском саду, а как только окреп, пошел кормиться где-то в округе.



И погоныши и камышницы входят в Красную книгу Петербурга, в городе всего 5-10 пар первых и 15-20 вторых. Оба вида создают одну семью на всю жизнь и предпочитают не показываться людям. Как правило, любители природы могут довольствоваться только издаваемыми ими звуками. Сейчас у них сезон линьки, поэтому птица не могла улететь самостоятельно.