Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

Жители Петербурга, прогуливаясь вечером 8 августа по центру города, на спуске в подвальное помещение обнаружили птицу, которая к встречам с людьми совсем не стремится. Она в Красной книге и пока не может лететь.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Алексей, птицу с выдающимися ногами они опознали в интернете как погоныша. На вид он цел, трогать его молодые люди не стали. В поиске ответа на вопрос, как такая необычная птица оказалась на каменном парапете в центре шумного мегаполиса, читатели нашли аналогичную публикацию «Фонтанки» четырехлетней давности.

Биолог и автор канала в YouTube «Каждой твари по паре» Павел Глазков подтвердил догадку горожан. Погоныши внесены в Красную книгу Петербурга, на территории Северной столицы гнездятся всего 5-10 таких пар. Он отметил, что это редкий случай даже для ученого, когда удается встретить в природе эту птицу, они очень осторожны и с людьми предпочитают не пересекаться. Обычно приходится довольствоваться их пением. Во время брачного периода самец может издавать особенный звук по сто раз в минуту. Так что если услышите подобное, то где-то рядом погоныши планируют обзавестись потомством.



Погоныш предоставил Павел Глазков скачать

Как рассказал Павел Глазков, эти птицы образуют очень крепкие пары, самцы помогают и высиживать, и выкармливать, по природе погоныши моногамны. Внешне самец, самка и подросший птенец мало чем отличаются, разве что размером. Сейчас у них период линьки, когда птицы не могут летать, поэтому даже если обосновавшийся в центре города погоныш цел и здоров, то ему может угрожать опасность в виде, например, кошки.

Эти птицы улетают из города на юг практически последними, в конце сентября-октября, так что вероятность того, что он сбился с пути исключена. Погоныши зимуют на востоке Африки. Что касается его длинных ног, то это особенность всех птиц, которых называют пастушковыми. Он кормится на мелководье, а лапы помогают держаться на поверхности.



Правда, в одном Глазков читателей и «Фонтанку» опроверг — в 2016 году на Большой Конюшенной бегал не погоныш, а коростель. Но кое-что их все же объединяет — Красная книга, скрытность и брачное пение из кустов. Что за болото в центре Петербурга манит туда редких птиц, остается загадкой.