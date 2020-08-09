На Рижской пожарные заливали покрышки на балконе третьего этажа. Зрелищем насладились местные жители
Пожар на Рижской улице 9 августа предоставил красивое зрелище местным жителям. Сотрудники МЧС направляли брандспойт с земли на балкон третьего этажа. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».
В ГУ МЧС по региону сообщили, что в трехкомнатной квартире на Рижской улице, 2 на балконе горели покрышки на площади в 3 кв.м. Сигнал о возгорании поступил в 17.03, к 17.35 пожар удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших спасателям не поступали.