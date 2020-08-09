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09.08.2020 17:07
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Кержаков заступился за бывшего врача «Зенита», обвиненного Родченковым в участии в «допинговой программе»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в интервью «Фонтанке» 9 августа прокомментировал заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о связях бывшего врача петербургской команды Сергея Пухова с допинговой системой.

— Никаких подозрительных препаратов Пухов нам не давал, — подчеркнул Кержаков. — Он был замечательным доктором. Это единственная характеристика, которую я могу ему дать. О всех препаратах, которые давал нам доктор, он сначала подробно рассказывал. Они наверняка проходили какие-то исследования. Это все обговаривалось. Это же серьезные вещи. Мы в течение года много раз проходили допинговые тесты, и никаких подозрительных результатов не было. У меня никогда не возникало сомнений в профессиональных и человеческих качествах Пухова.

Ранее Григорий Родченков заявил, что Пухов якобы был в тесном контакте с тренерами по спортивной ходьбе Виктором Чегиным и Валерием Куличенко, дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил.

Читайте подробнее об этом в ближайшее время на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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