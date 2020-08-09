Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в связях с допинговой программой

Бывший главный врач футбольного клуба «Зенита» Сергей Пухов мог быть замешан в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает в воскресенье, 9 августа, Daily Mail со ссылкой на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Пухов якобы был в хороших отношениях с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, пожизненно дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.



«Сергей Пухов также был связан с Куличенко (бывший главный тренер сборной России, по словам Родченкова, отвечал за функционирование допинговой программы в легкой атлетике – прим. ред.) и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт. Так что это был хороший пример «знахаря» от мира футбола», – подчеркнул Родченков.

