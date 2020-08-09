Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в связях с допинговой программой
Бывший главный врач футбольного клуба «Зенита» Сергей Пухов мог быть замешан в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает в воскресенье, 9 августа, Daily Mail со ссылкой на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Пухов якобы был в хороших отношениях с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, пожизненно дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.
«Сергей Пухов также был связан с Куличенко (бывший главный тренер сборной России, по словам Родченкова, отвечал за функционирование допинговой программы в легкой атлетике – прим. ред.) и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт. Так что это был хороший пример «знахаря» от мира футбола», – подчеркнул Родченков.
Экс-глава Московской лаборатории считает странным, что Международная федерация футбола (ФИФА) до сих пор не приняла мер в отношении допинга в российском футболе. «Случаи были явные», – отметил Родченков.
В 2017 году издание Daily Mail писало, что как минимум 34 футболиста подозреваются в нарушении антидопинговых правил, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014.
Сергей Пухов – бывший врач «Зенита». Работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2006 по 2017 годы. Сейчас находится на пенсии.