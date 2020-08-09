Угнанный с Белоостровской улицы в Петербурге у терапевта автомобиль спустя почти две недели нашли в гараже на другом конце города. Там же ПТСки, госномера и россыпь ключей.



Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 9 августа, угонщика нашли 7 числа на улице Красная в поселке Сергиево Красносельского района. Туда полицейских привела кража «Ниссана» 30 июля у врача на Белоостровской улице. Машина стоит 1,6 млн, она оказалась цела и невредима.