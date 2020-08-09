В поисках украденного «Кашкая» полиция нашла и машину, и подозреваемого в серийных угонах
Угнанный с Белоостровской улицы в Петербурге у терапевта автомобиль спустя почти две недели нашли в гараже на другом конце города. Там же ПТСки, госномера и россыпь ключей.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 9 августа, угонщика нашли 7 числа на улице Красная в поселке Сергиево Красносельского района. Туда полицейских привела кража «Ниссана» 30 июля у врача на Белоостровской улице. Машина стоит 1,6 млн, она оказалась цела и невредима.
Гараж оказался куда любопытней. 49-летний завхоз хранил там 34 пластины государственных номеров автомобилей, 4 из которых числятся похищенными, электронный блок управления двигателем, подавитель GSM-сигнала, пластины для изготовления VIN-номеров, более 20 свидетельств о регистрации автомобилей, множество ключей зажигания.
Он задержан как подозреваемый в краже «Ниссана», но проверки на причастность к другим эпизодам ему не избежать. Его уже привлекали за кражи, наркотики и сбыт похищенного.