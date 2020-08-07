В Индии самолёт после жёсткой посадки развалился надвое. Трое погибли, десятки ранены
В индийском городе Карипур самолет авиакомпании Air India 7 августа совершил жесткую посадку под проливным дождем и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно разломилось на две части. Погиб пилот и два пассажира, десятки ранены, сообщает News18.
«Рейс Air India (IX-1344) из Дубая, на борту которого находились 184 пассажира, сегодня занесло при посадке в аэропорту Карипур в Кожикоде (Керала). На борту находились шесть членов экипажа, включая двух пилотов», — говорится в заявлении Air India Express. News18 уточняет, что, по словам представителей полиции, по меньшей мере 35 человек получили ранения и были госпитализированы в различные больницы.
«Мы все еще ищем около 100 человек», — заявили официальные лица, заявившие, что спасательная операция осложняется непрекращающимся дождём.
На кадрах с места происшествия видно, что кабина пилотов полностью разрушена.