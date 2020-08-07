Петербургская арт-группа «Уродины» показала свою новую работу. Фотографии появились в Telegram-канале творческого объединения 7 августа.

На снимках изображена бумажная фигура коренастого человека, пустое пространство внутри неё заполнено текстом. «Как хороши усатые вожди, тихо уходящие за горизонт истории, чтобы не мешать девочкам танцевать», — написано на бумаге.

В Telegram-канале арт-группы этот текст дополнен фразой: «Они оставляют за собой погрызенное красно-зелёное яблоко страны, но и это неплохо, потому что и из него прорастают новые прекрасные деревья свободы», которая позволяет предположить, что новая работа посвящена предстоящим президентским выборам в Белоруссии. Место её размещения в городе не уточняется.