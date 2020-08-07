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07.08.2020 17:59
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«Как хороши усатые вожди, тихо уходящие за горизонт истории». Арт-группа «Уродины» посвятила новую работу выборам в Белоруссии

Петербургская арт-группа «Уродины» показала свою новую работу. Фотографии появились в Telegram-канале творческого объединения 7 августа.

На снимках изображена бумажная фигура коренастого человека, пустое пространство внутри неё заполнено текстом. «Как хороши усатые вожди, тихо уходящие за горизонт истории, чтобы не мешать девочкам танцевать», — написано на бумаге.

В Telegram-канале арт-группы этот текст дополнен фразой: «Они оставляют за собой погрызенное красно-зелёное яблоко страны, но и это неплохо, потому что и из него прорастают новые прекрасные деревья свободы», которая позволяет предположить, что новая работа посвящена предстоящим президентским выборам в Белоруссии. Место её размещения в городе не уточняется.

Фото: t.me/urodiny

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.

Фото: t.me/urodiny

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Комментарии (9)

Иван Петров
Члены этой "арт-группы" явно интеллектом не блещут...
kagemusha
Сурков на кокаине -- вещь умопомрачительная. В учебники потом все эти "шатания" войдут.
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