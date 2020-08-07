Маневровый тепловоз решил проскочить на красный на станции Уфа и столкнулся с другим составом. Пострадавших нет.

Как сообщает 7 августа пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, столкновение произошло около 5 утра по московскому времени. Во время маневровых работ на станции Уфа при проезде маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение двух составов со сходом 2 вагонов на 5 сортировочном пути.



Вагоны шли порожние, пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено.

