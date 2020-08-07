В Уфе столкнулись и сошли с рельсов поезда по петербургскому сценарию
Маневровый тепловоз решил проскочить на красный на станции Уфа и столкнулся с другим составом. Пострадавших нет.
Как сообщает 7 августа пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, столкновение произошло около 5 утра по московскому времени. Во время маневровых работ на станции Уфа при проезде маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение двух составов со сходом 2 вагонов на 5 сортировочном пути.
Вагоны шли порожние, пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено.
Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На прошлой неделе в Петербурге по такому же сценарию — машинист решил проскочить на красный — столкнулись и сошли с рельсов два электропоезда. Погибших в результате происшествия нет. Пострадал машинист. По данным «Фонтанки», у него травма головы и ушиб грудной клетки.