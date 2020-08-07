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07.08.2020 10:32
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В Уфе столкнулись и сошли с рельсов поезда по петербургскому сценарию

Маневровый тепловоз решил проскочить на красный на станции Уфа и столкнулся с другим составом. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской Транспортной Прокуратуры

Как сообщает 7 августа пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, столкновение произошло около 5 утра по московскому времени. Во время маневровых работ на станции Уфа при проезде маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение двух составов со сходом 2 вагонов на 5 сортировочном пути.

Вагоны шли порожние, пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено.

Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На прошлой неделе в Петербурге по такому же сценарию — машинист решил проскочить на красный — столкнулись и сошли с рельсов два электропоезда. Погибших в результате происшествия нет. Пострадал машинист. По данным «Фонтанки», у него травма головы и ушиб грудной клетки.

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Комментарии (3)

Fjfef
Наверно рельсы просто старые). Зато от Сапсанов у же не протолкнуться
Serg_I
Это новый вирус, который передаётся по рельсам!
krasnonosov
Понаберут по объявлению...
Такое ощущение, что РЖД тоже внедряет шеринг локомотивов и ими начинают пользоваться все, кому не лень, забивая на красный свет.
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