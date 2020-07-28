FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 21:32
3
Печать

Разрушительная встреча поездов в Купчино — вид сверху. Это чудо, что никто не погиб

Результат столкновения грузовых электровозов на юге Петербурга зафиксировал беспилотник. Кадры в жаре постапокалиптики вечером 28 июля появились в распоряжении «Фонтанки».

Фото: скриншот видео

По данным нашего издания, в ликвидации последствий аварии задействованы 140 железнодорожников. Сумму ущерба пока назвать невозможно. Видео сверху дает приблизительное понимание того, что произошло днем вторника на станции «Купчинская».

«Фонтанка.ру»

Сдвоенный электровоз с тремя пустыми вагонами двигался, выражаясь языком автомобилистов, по крайней правой полосе. Ему навстречу шел электровоз. Он тоже тащил пустые вагоны. (В момент съемки их уже отцепили и увезли. - Прим. ред.) От лобового столкновения должен был уберечь стрелочный перевод, его видно на эксклюзивных кадрах «Фонтанки».

Как ранее сообщало транспортное следствие, один из машинистов не среагировал на запретительный сигнал семафора, а по предварительной информации от МЧС столкновение произошло по касательной. Судя по видеоитогу, на знак «Стоп» проехал, скорее всего, машинист серо-красного электровоза, а «притерлись» локомотивы в месте схождения-расхождения железнодорожных путей.

Погибших в результате происшествия нет. Пострадал машинист (какого именно электровоза, уточняется). По данным «Фонтанки», у него травма головы и ушиб грудной клетки. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, раненый госпитализирован в клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Петербурге. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Авария не привела к сбою расписания, подчеркивают в ОЖД, так как «на данном участке пассажирские перевозки не осуществляются», а «грузовые составы следуют по своим маршрутам».

Фото: скриншот видео
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

ранее по теме

Комментарии (3)

Gundos2
не семафора, а светофора, семафоров на ЖД нет уже лет 100, если только где-то в музее
260871543
У них и кадры в ЖАРЕ.
262208341
Фонтанка оЧеПяталась - на красный, скорее всего, проехал зеленый электровоз)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний