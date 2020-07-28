По данным нашего издания, в ликвидации последствий аварии задействованы 140 железнодорожников. Сумму ущерба пока назвать невозможно. Видео сверху дает приблизительное понимание того, что произошло днем вторника на станции «Купчинская».

Сдвоенный электровоз с тремя пустыми вагонами двигался, выражаясь языком автомобилистов, по крайней правой полосе. Ему навстречу шел электровоз. Он тоже тащил пустые вагоны. (В момент съемки их уже отцепили и увезли. - Прим. ред.) От лобового столкновения должен был уберечь стрелочный перевод, его видно на эксклюзивных кадрах «Фонтанки».

Как ранее сообщало транспортное следствие, один из машинистов не среагировал на запретительный сигнал семафора, а по предварительной информации от МЧС столкновение произошло по касательной. Судя по видеоитогу, на знак «Стоп» проехал, скорее всего, машинист серо-красного электровоза, а «притерлись» локомотивы в месте схождения-расхождения железнодорожных путей.



Погибших в результате происшествия нет. Пострадал машинист (какого именно электровоза, уточняется). По данным «Фонтанки», у него травма головы и ушиб грудной клетки. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, раненый госпитализирован в клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Петербурге. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.



Авария не привела к сбою расписания, подчеркивают в ОЖД, так как «на данном участке пассажирские перевозки не осуществляются», а «грузовые составы следуют по своим маршрутам».

