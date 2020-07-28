«Днем 28 июля 2020 года произошло столкновение двух электровозов на станции Купчинская в черте Санкт-Петербурга. Пострадал машинист. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе с травмой головы. Тяжесть вреда здоровью еще неизвестна, поэтому следствие при возбуждении дело руководствовалось крупным ущербом, который нанесла авария.

По данным «Фонтанки», предварительная версия включает проезд одного из поездов на запрещающий сигнал светофора. Это состав, который вел двухсекционный электровоз зеленого цвета с бортовым номером 039. Им управлял машинист локомотивного депо Санкт-Петербург — Варшавский (ТЧЭ-14) Октябрьской железной дороги. Это подразделение находится на Витебской сортировочной улице.



По предварительной информации, пострадавший машинист управлял трехсекционным электровозом «Дончак» в фирменных цветах РЖД.



Поезда столкнулись в 14 часов 47 минут у станции Купчинская, рядом с 51-м домом по Малой Балканской улице.



В марте 2016 года сообщалось о задержании сотрудников локомотивного депо № 14 по делу о хищении средств, выделенных на уборку прилегающих территорий и служебных помещений.

