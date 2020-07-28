Поезда перепахали рельсы. Как в Купчино устраняют последствия схода двух локомотивов
На железной дороге, где траекторию поезда определяют рельсы, такие ЧП – редкость. В Петербурге столкнулись два состава так, что железнодорожное полотно вырвало из земли, как ленту.
Как с места происшествия передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», при таком масштабе кажется маловероятным, что «что-то тут быстро починят». К пяти часам вечера специалисты оцепили зону столкновения и начали снимать контактный провод. На месте сформирован штаб. Работают сотрудники прокуратуры и полиция. Близко никого не подпускают.
По разным данным, между 14 часами и 14:47 на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги, по адресу: Малая Балканская улица, дом 51, корпус 4, не смогли разъехаться два грузовых электропоезда. В соцсетях пишут, что столкновение было касательным. По данным ОЖД и ГУ МЧС, с рельсов сошли три электровоза и один порожний полувагон. Составы не везли никаких грузов.
Сначала сообщалось, что никто не пострадал, но позже в ГУ МЧС уточнили, что был госпитализирован один человек. Сразу после ЧП медики осмотрели двоих и одного – машиниста с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой – отправили в НИИ имени Джанелидзе.
автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано», - подчёркивают в ОЖД. Сейчас на месте работает ремонтная бригада и восстановительный состав.
На путешественниках и горожанах произошедшее не скажется — на повреждённом участке не ходили пассажирские составы. На помощь ремонтникам направлены восстановительные поезда.