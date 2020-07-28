Как с места происшествия передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», при таком масштабе кажется маловероятным, что «что-то тут быстро починят». К пяти часам вечера специалисты оцепили зону столкновения и начали снимать контактный провод. На месте сформирован штаб. Работают сотрудники прокуратуры и полиция. Близко никого не подпускают.

По разным данным, между 14 часами и 14:47 на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги, по адресу: Малая Балканская улица, дом 51, корпус 4, не смогли разъехаться два грузовых электропоезда. В соцсетях пишут, что столкновение было касательным. По данным ОЖД и ГУ МЧС, с рельсов сошли три электровоза и один порожний полувагон. Составы не везли никаких грузов.