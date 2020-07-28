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28.07.2020 17:05
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Поезда перепахали рельсы. Как в Купчино устраняют последствия схода двух локомотивов

На железной дороге, где траекторию поезда определяют рельсы, такие ЧП – редкость. В Петербурге столкнулись два состава так, что железнодорожное полотно вырвало из земли, как ленту.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Как с места происшествия передаёт фотокорреспондент «Фонтанки», при таком масштабе кажется маловероятным, что «что-то тут быстро починят». К пяти часам вечера специалисты оцепили зону столкновения и начали снимать контактный провод. На месте сформирован штаб. Работают сотрудники прокуратуры и полиция. Близко никого не подпускают.

По разным данным, между 14 часами и 14:47 на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги, по адресу: Малая Балканская улица, дом 51, корпус 4, не смогли разъехаться два грузовых электропоезда. В соцсетях пишут, что столкновение было касательным. По данным ОЖД и ГУ МЧС, с рельсов сошли три электровоза и один порожний полувагон. Составы не везли никаких грузов.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Сначала сообщалось, что никто не пострадал, но позже в ГУ МЧС уточнили, что был госпитализирован один человек. Сразу после ЧП медики осмотрели двоих и одного – машиниста с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой – отправили в НИИ имени Джанелидзе.

автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано», - подчёркивают в ОЖД. Сейчас на месте работает ремонтная бригада и восстановительный состав.

На путешественниках и горожанах произошедшее не скажется — на повреждённом участке не ходили пассажирские составы. На помощь ремонтникам направлены восстановительные поезда.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Nafanka
«Угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано»
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Ну вот могут же, когда захотят! )))
260928241
Грандиозно ! И там кто-то есть под зонтиком .
kote_5e4d88f83c7f0
Октябрьская ж.д. Санкт-Петербург - Витебский регион. 28.07.2020 в 14-00 на станции Купчинская допущен проезд запрещающего сигнала поездом N 3812 (58 вагонов, 1391 тонна, ОГ нет), электровоз 2ЭС4К N 039, ТЧМ СПб-Варшавский, с последующим столкновением с прибывающим на 1-й путь поездом N 1255 (33 вагона, 2728 тонн, 13 вагонов с ОГ), электровоз 3ЭС4К N070, ТЧМ Волховстрой . В результате столкновения допущен сход подвижного состава с нарушением габарита соседних путей.

Кратко - красный просадили.
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