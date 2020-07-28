FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 16:17
7
Печать

МЧС: После столкновения поездов в Купчино врачи осмотрели двух человек, один госпитализирован

По уточнённой информации от ГУ МЧС по Петербургу, в Купчино 28 июля в результате аварии с рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон. Медиками были осмотрены два человека, один из них госпитализирован.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Машиниста направили в НИИ им. Джанелидзе с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

На путешественниках и горожанах произошедшее не скажется — на повреждённом участке пути не ходили пассажирские составы. Сейчас там работают восстановительный состав и ремонтная бригада. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Проверку проводит транспортная прокуратура Петербурга.

По предварительной информации, один из машинистов мог проигнорировать знак «стоп».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

***_555
Вот он https://trainpix.org/vehicle/34984/
cron
Судя по фото, с рельс сошли 3 секции - одна 3-секционного 3ЭС4К (красный) и две 2-секционного 2ЭС4К (зелёный).
***_555
Почему зелёный? Не РЖД?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний