МЧС: После столкновения поездов в Купчино врачи осмотрели двух человек, один госпитализирован
По уточнённой информации от ГУ МЧС по Петербургу, в Купчино 28 июля в результате аварии с рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон. Медиками были осмотрены два человека, один из них госпитализирован.
Машиниста направили в НИИ им. Джанелидзе с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
На путешественниках и горожанах произошедшее не скажется — на повреждённом участке пути не ходили пассажирские составы. Сейчас там работают восстановительный состав и ремонтная бригада. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Проверку проводит транспортная прокуратура Петербурга.
По предварительной информации, один из машинистов мог проигнорировать знак «стоп».