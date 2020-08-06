Росреестр приостановил регистрацию прав на участки у Суздальского озера. Смольный обещает, что берег не перекроют

Как отмечает комитет 6 августа, земельные участки входят в состав одного участка в частной собственности. «В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в пределах 20-метровой береговой полосы Нижнего Суздальского озера должен быть обеспечен свободный доступ граждан к берегу водоема, — говорят чиновники. — Помимо этого, действующей редакцией Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков в границах береговой полосы общего пользования».

Комитет направил соответствующие обращения в городскую природоохранную прокуратуру и Управление Росреестра. Росреестр уже приостановил действия по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав. Причина — «в нарушение установленных требований границы таких земельных участков пересекают границы нескольких территориальных зон». «Также, согласно информации Комитета по градостроительству и архитектуре, в отношении рассматриваемой территории в проекте изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга предусмотрена функциональная зона озелененных территорий общего пользования», — уточняют в Смольном.

«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии на Нижнем Большом Суздальском озере. Землю, ранее принадлежавшую застройщику-банкроту «Группе Прайм», выкупила компания «Петросити», которая теперь предлагает покупателям нарезку из 8 участков от 15 до 20 соток. При этом в объявлении было указано, что собственник участка будет иметь «собственный берег озера». Местные жители и депутаты не стали скрывать, что спокойной жизни в этом случае владельцам ждать не стоит.