Журналистам, которые пришли на суд Ефремова, пришлось отвлечься на женскую драку. Разнимали приставы

Сочувствующие Михаилу Ефремову женщины напали на журналистку в здании Пресненского суда Москвы, где идет процесс по делу актёра. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.



Как передаёт корреспондент агентства с места событий, 6 августа две поддерживающие обвиняемого посетительницы слушания, находясь в зале для трансляции, вели себя слишком шумно. Сотрудница «Комсомольской правды» сделала им замечание. Те в ответ схватили её за руку и стали толкать, после чего все трое повалились на пол. Приставы вывели агрессивных дам на улицу и заявили, что больше не пустят.

