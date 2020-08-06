FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.08.2020 16:01
5
Печать

Журналистам, которые пришли на суд Ефремова, пришлось отвлечься на женскую драку. Разнимали приставы

Сочувствующие Михаилу Ефремову женщины напали на журналистку в здании Пресненского суда Москвы, где идет процесс по делу актёра. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.

Как передаёт корреспондент агентства с места событий, 6 августа две поддерживающие обвиняемого посетительницы слушания, находясь в зале для трансляции, вели себя слишком шумно. Сотрудница «Комсомольской правды» сделала им замечание. Те в ответ схватили её за руку и стали толкать, после чего все трое повалились на пол. Приставы вывели агрессивных дам на улицу и заявили, что больше не пустят.

В столице второй день подряд слушается уголовное дело в отношении Михаила Ефремова. Главную тему адвокаты задали ещё накануне, заявив, что у каждого из них есть доказательства того, был или не был актёр за рулём своей машины в момент смертельной аварии. В рамках заседания заслушиваются показания свидетелей, которые, как сообщалось ранее, противоречат друг другу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

DMITRII78
Был за рулем или не был, какая разница. Факт, что пьяный был и ничего не помнит, значит не виноват. Надо отпускать Ефремова с миром...,
Karl_Ivanovich
А почему только "вывели и сказал", должны были задержать и предъявить обвинение в неуважении к суду и нападение на представителя прессы.
Видимо не совсем "Обычные " женщины поддерживают этого алкаша.
Pensioneer
Просто вывели? А нападение на представителя СМИ при исполнении им служебных обязанностей, препятствование работе СМИ? Надо не выводить, а передавать сотрудникам полиции таких. Получается приставы скрыли правонарушение? Взяв на себя роль "отпускающих грехи"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний