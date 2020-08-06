Коронавируса будто и не было. Индекс Московской биржи впервые с февраля превысил 3000 пунктов

Котировки на Московской бирже вернулись к «докоронавирусному» уровню февраля. В четверг, 6 августа, индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов.



Психологически важная отметка на торгах была достигнута примерно в 10:20, спустя 15 минут индекс Мосбиржи уже превышал 3004 пункта. После этого началась ожидаемая корректировка, и индекс опустился к отметке 2985.



В последний раз больше 3000 пунктов Мосбиржа демонстрировала 25 февраля. В следующие дни на фоне негативных новостей с мировых рынков и обрушения цен на нефть начался один из самых драматических в истории российской экономики отрезков, когда котировки в считаные дни потеряли треть стоимости, опустившись к 19 марта до уровня почти 2100 пунктов и растеряв все достижения последних полутора лет непрерывного роста. Сейчас можно констатировать, что всего за 4 месяца индекс Мосбиржи почти вернулся к докризисному уровню.

