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06.08.2020 12:12
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Коронавируса будто и не было. Индекс Московской биржи впервые с февраля превысил 3000 пунктов

Котировки на Московской бирже вернулись к «докоронавирусному» уровню февраля. В четверг, 6 августа, индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов.

Психологически важная отметка на торгах была достигнута примерно в 10:20, спустя 15 минут индекс Мосбиржи уже превышал 3004 пункта. После этого началась ожидаемая корректировка, и индекс опустился к отметке 2985.

В последний раз больше 3000 пунктов Мосбиржа демонстрировала 25 февраля. В следующие дни на фоне негативных новостей с мировых рынков и обрушения цен на нефть начался один из самых драматических в истории российской экономики отрезков, когда котировки в считаные дни потеряли треть стоимости, опустившись к 19 марта до уровня почти 2100 пунктов и растеряв все достижения последних полутора лет непрерывного роста. Сейчас можно констатировать, что всего за 4 месяца индекс Мосбиржи почти вернулся к докризисному уровню.

Необходимо отметить, что индекс Мосбиржи описывает положение дел в рублевых котировках российских ценных бумаг. Индекс РТС, который рассчитывает их стоимость в валюте, также растет, однако до возврата к докризисному уровню ему еще далеко. В последние дни он тестирует планку в 1300 пунктов, тогда как «докризисный» уровень РТС — это 1500–1600 пунктов.

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Комментарии (1)

McGillavry
У трейдеров нет ничего психологически важного, кроме патологической жадности и ещё более патологического нежелания работать.
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