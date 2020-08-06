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06.08.2020 00:35
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Суд не принял 7 миллионов от петербуржца, арестованного за бытовую ссору с сестрой телезвезды

Обвиненного в краже бытовой техники Антона Давыдова оставили в СИЗО, несмотря на предложенный залог и возвращенное потерпевшей имущество. Петербуржец знает, у кого точно не надо снимать квартиру.

Подробностями бытовой ссоры Давыдова со светской тусовщицей Снежаной Грибовой, чья сестра Кристина является участницей ток-шоу на федеральных каналах, обогатило заседание Санкт-Петербургского горсуда. 5 августа он рассматривал жалобу петербуржца на арест по делу о краже стиральной машины, сушилки и банкетки из арендованной квартиры.

Адвокат Александр Рыжков предложил за освобождение Давыдова залог, предоставив данные счета с 7 миллионами рублей. На случай, если судью Андрея Боровкова не устроят деньги, была заготовлена отцовская квартира Давыдова для домашнего ареста. Но это были крайние меры. Защита в идеале видела обвиняемого на свободе.

Судья Боровков отверг все предложения, отказав в апелляционной жалобе. Давыдов продолжает сидеть в следственном изоляторе.

Уголовное дело по краже с незаконным проникновением в жилище возбудило следственное управление УМВД Петроградского района. По его версии, Давыдов тайно похитил имущество из арендованной за 300 тысяч рублей в месяц квартиры. Защита утверждает, что бытовая техника была вывезена до тех пор, пока владелица не согласится вернуть внесенный в начале арендного срока залог. Возвращать она отказывалась, выставляя жене Давыдова внушительные суммы за генеральную уборку, химчистку штор и прочие «постарендные» траты. Адвокат пытался заверить судью, что полиция вмешалась в гражданско-правовые отношения, и ее вмешательство завело слишком далеко. Социализированный петербуржец, без судимостей и приводов, сидит в СИЗО за кражу, которой, по мнению защиты, не было. Тем более перед заседанием по мере пресечения Давыдов и его жена вернули владелице квартиры взятое в «заложники» имущество.

Давыдов снимал квартиру в комплексе «Аристократ» у Снежаны Грибовой - бывшей пассии концертного директора Александра Зингера, завсегдатая клубных тусовой и сестры психолога Кристины Грибовой, которая регулярно снимается в ток-шоу на федеральных каналах.

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Комментарии (8)

Nafanka
ФЪ! Браво! Набрала целый мешок смелости и написала "светская тусовщица" вместо "светской львицы" - 5 с пИлюсом за смелость! Браво-Брависсимо! ))) А ещё ТОЧНЕЕ можете обозначить эту ... от чего отделяют зёрна? А? )))
255711981
Кто Фемиде платит зарплату, тот Фемиду и танцует..
32717768
А когда это у нас "фемида" не стояла по-струнке, когда дело пахнет лавэ?
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