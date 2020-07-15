Казавшийся бытовым диспут об арендном залоге отправил 32-летнего петербуржца Антона Давыдова в заточение. Полиция так деятельно ищет следы стиральной машины, что щепки летят.

Что не следует делать квартиросъемщику, чтобы избежать тюрьмы. Петербургское реалити-шоу с невеселым концом

Петроградский районный суд 15 июля отправил в СИЗО предпринимателя, снимавшего жилье в комплексе «Аристократ». Антона Давыдова полиция обвиняет в том, что он тайно проник в квартиру, в которой сам и жил, и взял в заложники... стиральную машину и банкетку.

Давыдов занимается цветочным бизнесом и может себе позволить нескудный образ жизни. В начале прошлого года он с гражданской женой и ребенком въехал в квартиру в престижном комплексе «Аристократ» на Малой Зелениной улице. Месячная аренда стоила 300 тысяч рублей, столько же составил традиционный залог.



Владелица жилья — петербурженка Снежана Грибова. Ездила на «Порше Панамера», имела отношения с концертным директором Александром Зингером, гордится успехами старшей сестры — постоянной участницы ток-шоу на первом, втором и так далее телеканалах страны.

Томной жизнь Давыдова в «Аристократе» перестала быть к исходу арендного года. Снежана в переписке по мессенджеру уведомила квартиросъемщиков о своем желании сдать квартиру сразу после их выезда или даже раньше. А для этого нужно устроить просмотры.

«Вы как быстро готовы переехать? В какой день удобно показать квартиру арендаторам?» — спрашивала она Антона.

«Просмотры хотелось бы после нашего выезда», — намекнул тот на желание спокойно дожить срок аренды и получил в ответ письменную оплеуху:

«Вы препятствуете сдаче квартиры, и мне потребуется месяц, чтобы найти новых арендаторов», — перешла в наступление Снежана и завела разговор о том, что при такой позиции квартиросъемщиков депозит (залог) станет невозвратным.

В день выезда из квартиры Снежана не появилась, а прислала подругу. Отдавать ключи неизвестной женщине Давыдов и его жена отказались. В переписке Снежана предложила еще одну формулу невозвращения залога: деньги будут удержаны за химчистку штор (20 тысяч), матраса (10 тысяч), окрашивание стен, реставрацию лепнины (50 тысяч), генеральную уборку (10 тысяч), несоблюдение температурного режима в квартире и прочие моменты. В общем набежало чуть меньше размера залога.



Жильцы сочли предложение далеким от делового и при выезде из квартиры вечером 23 января кое-что забрали с собой — на будущее, чтобы торг за залог был уместным. Нанятые грузчики вынесли стиральную и сушильную машины, электрический чайник, банкетку. Решение, как сказала «Фонтанке» жена Давыдова, было спонтанным и ошибочным, вызванным порывом злости.

«Но никто не мог предположить, что оно, это решение, будет иметь столь глубокие последствия», — говорит Ольга.

Через несколько дней, 27 января, в следственном управлении УМВД Петроградского района возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

«Неустановленное лицо с целью получения материальной выгоды тайно похитило имущество Грибовой Снежаны Алексеевны», — указано в постановлении.

Не сказать, что следователи Петроградского УМВД горели желанием расследовать эту историю, больше похожую на гражданско-правовую возню. На бланке постановления есть три рукописные записи одного и того же содержания, обращенные к трем разным следователям:



«Примите уголовное дело к производству и проведите расследование».

Под каждой записью стоял автограф, напоминающий, как сообщили «Фонтанке» собеседники в полиции, подпись начальника следственного управления Петроградского УМВД Елены Пинчук.

Обстоятельства взятия стиральной машины и банкетки в «заложники» подразделение Пинчук узнало сразу, утверждает супруга Антона Давыдова, как и о намерении обменять вещи на залог.

Тем не менее полиция пошла по иному пути. В офисе Давыдова провели обыск, попутно изъяв у его коллеги 448 тысяч рублей, iPhone и ноутбук.

«А вдруг стиральную машину с вашего компьютера выставили на «Авито» или «Юлу», — объяснили сотрудники МВД.

Роковой датой для Давыдова стало 26 мая. В этот день его одновременно объявили в розыск и допросили в качестве обвиняемого. Предприниматель уверяет, что никуда не скрывался и явился по первому же звонку.

Полиция картину рисует иную: на вызовы не реагировал, по повесткам не являлся. Теперь однодневный розыск стал главным доводом следствия о необходимости заключить Давыдова под стражу. Накануне его задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ходатайство о мере пресечения Петроградский райсуд рассмотрел сегодня, 15 июля, и его удовлетворил. Давыдов отправился в СИЗО на месяц и десять суток.



Снежана Грибова в 2013 году учредила турагентство «Кутюр-тур», но бизнес не пошел. Компанию в 2017 году ликвидировали. В том же году её сестра Кристина, филолог по образованию, пошла в ВШЭ переучиваться на психолога, переехала в Москву и теперь слывет стильным и телепопулярным специалистом. На её собственном сайте опубликована подборка выступлений в ток-шоу. В Instagram у нее 57 тысяч подписчиков. Снежана и Кристина не скрывают горячей привязанности друг к другу.

До недавнего времени владелица ныне скандальной квартиры Снежана была известна светскому Петербургу как подруга концертного директора Александра Зингера. Фотоотчеты с селебрити-тусовок не обходились без них. Доподлинно неизвестно, кто в паре играл первую скрипку, но после расставания — говорят, не вполне миролюбивого, — у Зингера начались проблемы. По стечению обстоятельств, за него тоже взялось следственное подразделение Петроградского УМВД. В отношении него возбудили уголовное дело и в июне 2020 года отправили под домашний арест.

