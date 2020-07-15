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15.07.2020 16:25
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Что не следует делать квартиросъемщику, чтобы избежать тюрьмы. Петербургское реалити-шоу с невеселым концом

Казавшийся бытовым диспут об арендном залоге отправил 32-летнего петербуржца Антона Давыдова в заточение. Полиция так деятельно ищет следы стиральной машины, что щепки летят.

Петроградский районный суд 15 июля отправил в СИЗО предпринимателя, снимавшего жилье в комплексе «Аристократ». Антона Давыдова полиция обвиняет в том, что он тайно проник в квартиру, в которой сам и жил, и взял в заложники... стиральную машину и банкетку.

Давыдов занимается цветочным бизнесом и может себе позволить нескудный образ жизни. В начале прошлого года он с гражданской женой и ребенком въехал в квартиру в престижном комплексе «Аристократ» на Малой Зелениной улице. Месячная аренда стоила 300 тысяч рублей, столько же составил традиционный залог.

Владелица жилья — петербурженка Снежана Грибова. Ездила на «Порше Панамера», имела отношения с концертным директором Александром Зингером, гордится успехами старшей сестры — постоянной участницы ток-шоу на первом, втором и так далее телеканалах страны.

Томной жизнь Давыдова в «Аристократе» перестала быть к исходу арендного года. Снежана в переписке по мессенджеру уведомила квартиросъемщиков о своем желании сдать квартиру сразу после их выезда или даже раньше. А для этого нужно устроить просмотры.

«Вы как быстро готовы переехать? В какой день удобно показать квартиру арендаторам?» — спрашивала она Антона.

«Просмотры хотелось бы после нашего выезда», — намекнул тот на желание спокойно дожить срок аренды и получил в ответ письменную оплеуху:

«Вы препятствуете сдаче квартиры, и мне потребуется месяц, чтобы найти новых арендаторов», — перешла в наступление Снежана и завела разговор о том, что при такой позиции квартиросъемщиков депозит (залог) станет невозвратным.

В день выезда из квартиры Снежана не появилась, а прислала подругу. Отдавать ключи неизвестной женщине Давыдов и его жена отказались. В переписке Снежана предложила еще одну формулу невозвращения залога: деньги будут удержаны за химчистку штор (20 тысяч), матраса (10 тысяч), окрашивание стен, реставрацию лепнины (50 тысяч), генеральную уборку (10 тысяч), несоблюдение температурного режима в квартире и прочие моменты. В общем набежало чуть меньше размера залога.

Жильцы сочли предложение далеким от делового и при выезде из квартиры вечером 23 января кое-что забрали с собой — на будущее, чтобы торг за залог был уместным. Нанятые грузчики вынесли стиральную и сушильную машины, электрический чайник, банкетку. Решение, как сказала «Фонтанке» жена Давыдова, было спонтанным и ошибочным, вызванным порывом злости.

«Но никто не мог предположить, что оно, это решение, будет иметь столь глубокие последствия», — говорит Ольга.

Через несколько дней, 27 января, в следственном управлении УМВД Петроградского района возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

«Неустановленное лицо с целью получения материальной выгоды тайно похитило имущество Грибовой Снежаны Алексеевны», — указано в постановлении.

Не сказать, что следователи Петроградского УМВД горели желанием расследовать эту историю, больше похожую на гражданско-правовую возню. На бланке постановления есть три рукописные записи одного и того же содержания, обращенные к трем разным следователям:

«Примите уголовное дело к производству и проведите расследование».

Под каждой записью стоял автограф, напоминающий, как сообщили «Фонтанке» собеседники в полиции, подпись начальника следственного управления Петроградского УМВД Елены Пинчук.

Обстоятельства взятия стиральной машины и банкетки в «заложники» подразделение Пинчук узнало сразу, утверждает супруга Антона Давыдова, как и о намерении обменять вещи на залог.

Тем не менее полиция пошла по иному пути. В офисе Давыдова провели обыск, попутно изъяв у его коллеги 448 тысяч рублей, iPhone и ноутбук.

«А вдруг стиральную машину с вашего компьютера выставили на «Авито» или «Юлу», — объяснили сотрудники МВД.

Роковой датой для Давыдова стало 26 мая. В этот день его одновременно объявили в розыск и допросили в качестве обвиняемого. Предприниматель уверяет, что никуда не скрывался и явился по первому же звонку.

Полиция картину рисует иную: на вызовы не реагировал, по повесткам не являлся. Теперь однодневный розыск стал главным доводом следствия о необходимости заключить Давыдова под стражу. Накануне его задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ходатайство о мере пресечения Петроградский райсуд рассмотрел сегодня, 15 июля, и его удовлетворил. Давыдов отправился в СИЗО на месяц и десять суток.

Снежана Грибова в 2013 году учредила турагентство «Кутюр-тур», но бизнес не пошел. Компанию в 2017 году ликвидировали. В том же году её сестра Кристина, филолог по образованию, пошла в ВШЭ переучиваться на психолога, переехала в Москву и теперь слывет стильным и телепопулярным специалистом. На её собственном сайте опубликована подборка выступлений в ток-шоу. В Instagram у нее 57 тысяч подписчиков. Снежана и Кристина не скрывают горячей привязанности друг к другу.

До недавнего времени владелица ныне скандальной квартиры Снежана была известна светскому Петербургу как подруга концертного директора Александра Зингера. Фотоотчеты с селебрити-тусовок не обходились без них. Доподлинно неизвестно, кто в паре играл первую скрипку, но после расставания — говорят, не вполне миролюбивого, — у Зингера начались проблемы. По стечению обстоятельств, за него тоже взялось следственное подразделение Петроградского УМВД. В отношении него возбудили уголовное дело и в июне 2020 года отправили под домашний арест.

Снежана и Кристина Грибовы на сообщения «Фонтанки» не ответили.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Фото: Mila Demidova/Pixabay

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Комментарии (21)

Brandora
300 тыс в месяц? рили? в Спб есть такие цены на аренду?
это какой-то параллельный спб
Андрей Ольшанский
Хм, а откуда у цветочника в период пандемии, когда все магазы закрыты да и народу вообще не до цветов, 300к в месяц только на съем жилья? Не вышли ли мвдшники тут на нечто более крупное?
footballer13
"Месячная аренда стоила 300 тысяч рублей, столько же составил традиционный залог."
Шысот тысяч за раз занести нашёл, мозгов не нашёл.
В стране кризис же, люди траву едят, да, красноносый?
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